國內疫苗持續開打，最新疫苗接種人口涵蓋率達18.06％，除了目前AZ、莫德納2種疫苗品牌外，混打疫苗的討論也逐漸增加。對此，前台大感染醫師林氏璧今（15日）公布最新瑞典「AZ混打莫德納」研究結果，受試者體內中和抗體比施打完2劑AZ疫苗高出10倍。

林氏璧臉書指出，瑞典在《NEJM》發表了一個小型的AZ混打莫德納研究，這應該是世界第一篇相關研究。在這次試驗中，共找來了88位醫護人員，間隔9~12週打第二劑，其中37人是AZ/AZ組，51人是AZ/莫德納組，分別在打完第二劑之後7~10天還有30天，各抽血檢測體內抗體。

林氏璧指出，實驗結果顯示，「棘蛋白抗體AZ第二劑後可升到5倍，而混莫德納組可升到115倍，相差超過20倍；中和抗體方面，接種AZ第二劑後僅升到2倍，而混莫德納組則可升到20倍，2者相差10倍。」認為這和英國「AZ混BNT」的研究結果吻合。

此外，有趣的是，若拿南非變種病毒來做中和抗體，AZ/AZ組不太能中和Beta，但混打組反而還能產生不錯的效果。

不良反應方面，AZ第一劑發燒達40%，AZ第二劑不太發燒；用莫德納做為第二劑則有30多%的人發燒，疲勞，頭痛症狀也很明顯。

對此研究，林氏璧分析，由於這群受試醫護中，有近8成是女性，平均年齡約40多歲，因此免疫反應較強，高達4成人出現發燒。觀察混打組的結果，第一劑和第二劑都有近4成的機會發燒且不舒服，但從而換取可能較佳的保護力。「是你的話，你願意嗎？」

前台大感染醫師林氏璧今（15日）公布最新瑞典「AZ混打莫德納」研究結果，發現受試者體內中和抗體比施打完2劑AZ疫苗高出10倍。（資料照/張鎧乙攝）

林氏璧進一步指出，等待台灣自己的資料出來也許還要兩個月。「但我們前線許多第一劑打AZ的戰士，包括最容易碰到Delta的醫護人員和機組員，無法再等兩個月了。」他認為，要不就趕快讓前線補上第二劑AZ疫苗，要不讓他們自願混打，「是時候要做抉擇了」。希望在第二次段考前，能讓前線戰士有對Delta的完整保護力。

最後，林氏璧解釋，中和抗體高不代表疫苗保護力高，即使台灣做出自己的資料，大概也是得到和這篇研究類似的結果。更拋下一個耐人尋思的問題，「我們的專家想要看到什麼，才覺得證據夠了可以勇敢嘗試呢？這要給專家們傷腦筋了」。

中央流行疫情指揮中心專家諮詢小組召集人張上淳14日表示，雖然國際上有看到「AZ混打BNT」的效果相當不錯，也沒有重大不良反應，但目前尚缺乏足夠的科學證據說明「AZ混打莫德納」這樣是否可行，國內可考慮透過臨床試驗來收集科學證據。