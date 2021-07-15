日本的次文化吸引了全球目光，YouTuber頻道「おませちゃんブラザーズ」就以淺顯易懂的方式說明日本的次文化世界，主持的網紅三人わるい本田、矢崎(チャル蔵)與池田ビッグベイビー是從中學就開始的好友，辭去工作後成為專門的 Youtuber，在網上分享他們的「宅學問」，旨在「5分鐘內讓你懂得日本次文化」，深獲網民好評。

宅人內外進化中

在某探討「偶像宅」一集中，有16年偶像觀察經歷的矢崎表示，「宅人＝土、邋遢」的形象已，卻對衣著有所堅持，最近在偶像演唱會場上可以看到年輕宅人時尚感漸增，跟女性宅人增加有關。宅人對自己喜愛的偶像狂熱、持續鑽研，通常氣質上逐漸產生「我知道的偶像事很多」的優越感。

宅人經常被人說「宅」甚至「噁心」等輕蔑詞彙，但現在的宅人已當那樣的言詞視為「對某事物專精」的一種肯定，矢崎表示：「不少宅人不善溝通，但對人抱持高度興趣，但宅人彼此不會聽探對方如哪裡出身、收入、工作等私人資訊，談話專注在共同喜歡的偶像世界中。」在演出會場前的公園、廣場，宅人們彼此交流成為愉快的事。

互相「支援」成佳話

雖支持不同偶像，但宅人們也有互相「支援」的時候，矢崎提出兩個例子，一是多年前島谷瞳與「早安少女組。」在同一場音樂節目演出，早安演出完畢後，台下早安宅在島谷上台時，抱以同樣熱情與「御宅藝」舞蹈跳躍、拍掌、揮動手臂等打氣動作，並有節奏地齊喊口號，讓台上的島谷瞳唱得更是有勁，成為佳話。

另一個例子是在過去曾有次日本大雪，早安少女組。與傑尼斯「關8」都原訂在北海道的札幌開唱，結果因為風雪太大，當天搭機去札幌的早安成員無法成行必須取消，關8則因提前赴札幌照常演出，看不到表演的當地早安粉絲們十分義氣地買了關8的門票，補上同樣無法搭機從全國各地前來的關8粉絲的空席，成為宅人史上一大傳說。