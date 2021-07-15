中天綜合台申請規劃新播出早中晚3節新聞與1個政論節目，遭NCC以難防大股東介入新聞製播為由駁回。對此，社運人士鄭村棋表示，就算中天有嫌疑，也應該先設定明確標準，真做不到再幹掉，結果NCC卻未審就先判，「說這個男的可能會強姦，所以把所有男人都關到監獄」，到底什麼鳥玩意，只會聽上面人辦事，忘了獨立審查的初衷。

鄭村棋表示，NCC說因為難防大股東介入所以予以否決，但請問台灣哪個新聞台沒有大股東介入？不是說大股東介入是對的，但NCC這種說法就是睜眼說瞎話，講出自己都不相信的話，根本是講給鬼聽。

鄭村棋進一步表示，審查中天的NCC委員是王維菁、林麗雲，其中王維菁年輕時稱得上進步份子，彼此認識，關係也還蠻好的，結果今天當了官，在審查過程中聽完中天回答後卻沒有表示任何意見。問題是，如果中天的回答有道理，就要回應；如果沒道理，就要說不對，「你是皇帝還是判官，你今天都預設立場了，國家給你權力審查，怎麼能坐在那邊高高在上像在審犯人！」

鄭村棋強調，審查過程大家是平等對話，身為NCC委員就要開放公正的審查，自己的腦袋也應該被接受挑戰，不能把檢驗人家的標準藏在腦袋，不然社會怎麼評斷標準對或不對，「王維菁以前是年輕的進步份子，到今天卻變成更糟糕、更封建、更獨裁、更霸道。」

鄭村棋進一步說，大股東介入新聞製播當然不對，可是中天綜合台還沒開始播新聞，NCC講那甚麼話？況且，今天台灣其他新聞台又是如何防止大股東介入？如果擔心，那就把標準開出來，再怎樣也要先提醒，如果最後不符規定再處理，NCC怎麼會連這種基本觀念都沒有？

「不曉得你們現在是偏綠還是偏獨，還是當了NCC委員後，就高高在上，只會聽上面的人辦事，忘了獨立審查的意思。」鄭村棋說，就算中天有嫌疑，也應該先設定標準要求中天遵守，如果做不到再把中天幹掉，結果現在卻是未審先判，就好像因為對方是男的可能會強姦，所以就把所有男人關到監獄，到底什麼鳥玩意，連ABC都不懂叫什麼進步份子。

鄭村棋說，看著今天國產疫苗的實驗方式，只要腦袋還清楚的哪個心裡不發毛？不會想追問？但今天綠色電視台因為大股東的因素都不敢質疑國產疫苗，不敢問老百姓心中的問題，按照NCC處理中天的標準都應該全部撤照，結果現在卻坐在那邊耀武揚威，到底是把自己當神還是皇帝？

鄭村棋說，王維菁、林麗雲以前是看到權威反權威、看到濫權反濫權，今天易地而處，囂張成這樣，「NCC不是你們的，是人民的，你們可以這樣幹，你是天上的判官嗎？判官上面還有閻羅王，你們卻不論因果也不怕後果，真的太亂來！」