曾連續兩年蟬聯FHM台灣百大美女冠軍的郭雪芙，外型甜美氣質出眾，她今(15日)突然在社群網站曝光一張午休後的運動日常，運動內衣包不住的豐滿上圍讓網友看了鼻血流不停，暴動直呼原來女神身材這麼好！

郭雪芙今日突然在網上曬出運動辣照，大送粉絲養眼福利。照片中郭雪芙一身運動裝坐在瑜珈墊上，辣露纖腰與一雙美腿，網友更是被她連運動內衣也包不住的豐滿上圍吸走目光，留言讚嘆「高清噴血照」、「這身材真棒」、「《火星情報局》的時候胸沒這麼大啊」。

其實郭雪芙雖擁有好身材，卻鮮少以性感形象示人。因為她小時候曾因為發育過早，遭同學取笑是胸大無腦，讓她有一段時間都刻意駝背走路，直到年紀漸長，心理障礙才逐漸消失，開始懂得欣賞自己優點，但她至今仍無法接受太過性感的打扮，比起露胸她更寧願露美腿。

郭雪芙不久前才登上PTT表特版，被網友大讚顏值好像越來越高了，更引來熟識她家人的網友爆料，稱郭雪芙從國中外表就很亮眼，就算不化妝也一樣漂亮，天生麗質令人羨慕。