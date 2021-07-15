香港政府衛生署衛生防護中心15日公布，截至當日零時，香港沒有新增新冠肺炎確診病例。這也是繼7月12日以後，新增病例再度「零報告」。

目前，香港累計報告新冠肺炎確診病例1萬1955例。

據香港衛生署衛生防護中心介紹，過去14天（7月1日至7月14日），香港累計報告32例確診病例，包括30例輸入性新冠肺炎確診病例、1例與輸入性病例有流行病學關聯的病例、1例源頭不明的本地病例。

另外，統計顯示，自2月26日香港正式啟動新冠疫苗接種計劃至7月14日，香港共有269.85萬名市民已接種第一劑疫苗，占合資格免費接種疫苗人數的39.7％；187.68萬名市民已接種第二劑疫苗，占合資格免費接種疫苗人數的27.6％。

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