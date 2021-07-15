疫情降溫三級警戒微解封，不少停工一個多月居家防疫的藝人，終於等到復工消息，防疫期間17LIVE力邀藝人參與「藝起宅在家 眾星17聊起來」挑戰透過直播陪大家共度宅家時光防疫不無聊，多位藝人直播一聊就上手，透過可以和觀眾粉絲即時互動的直播間舞台展現真性情，聊嗨了不知不覺就自曝各種個人及演藝圈秘辛。

荒謬大師「威廉沈」沈玉琳自從直播開箱豪宅新家引起熱烈迴響，接連幾個周四晚間11點都和大家相約在17分享他的演藝圈秘辛，難得把他電視上看不到的演講內容在直播中分享，他開播後一進入演講模式就越講越過癮，直播中陸續提到他生命中有幾位經典人物。

他高中時趕搭筆友熱，交了名為「夢蝶」的筆友，自己則取筆名「沈玉清」，曾一口氣寫18張信給夢蝶，每次收到回信就春心蕩漾，一掃聯考失意，通信1年後突然有女生來電找沈玉清，與他相約嘉義公園，結果現身的美少女告知她上個月過世的奶奶才是夢蝶，就是沈玉琳第一段沒見過本尊的初戀。

有粉絲問起房東太太的潛規則，沈玉琳說高中一度因家裡氣氛難耐離家出走，到處找房子碰壁，最後碰到生命中的貴人鋼琴老師房東太太，竟願意免費分租二樓房間讓他住，他隱約感覺年約50的她若有似無的勾引17歲的他，半夜兩三點常被暗夜琴聲驚醒。

房東太太主動提議教他鋼琴還邀他陪同出席友人婚禮，為了幫沈玉琳做西裝，房東太太拿皮尺幫他量身順勢貼近提出要求，沈玉琳笑說：「後來跟朋友聊天才知道，很多男人的第一次都給了房東太太，因為抵房租。」網友驚呼真的假的？沈玉琳說：「這是真的，我的人生很多時候就是這麼荒謬。」

另一位經典人物就是沈玉琳在歷經廣播主持、唱片企劃工作後，在初入的節目製作公司與一位公司經理的辦公室不倫戀，對方親手打圍巾請他幫忙整理毛線，結果圍巾完成竟是要送他的，後來這段辦公室不倫戀讓他壓力大到決定離職而結束。

「藝起宅在家」藝人直播陪你宅家防疫，接著沈玉琳7／15、7／22晚間11點繼續開講他的演藝圈秘辛及成功之道，薔薔在7／20晚間9點將再度辛辣開播，小岳哥哥李岳則是每天晚間8點到10點以各種豐富內容在17LIVE和大家相見。想看他們不容錯過的直播大爆料，請到LIVE APP官方頻道（直播連結：https：／／17.live）