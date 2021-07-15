華園飯店六合館今（15）日晚間再宣布歇業消息，預計8月31日畫下休止符。（翻攝臉書）

台灣首家國際觀光飯店高雄華園大飯店六合館，日前以總價27億元售出土地連同建物出售，今（15）日晚間飯店宣布歇業消息，預計8月31日畫下休止符，強調「這不是句點」，但也讓這家63年的「起家厝」將正式走入歷史，消息一出不少老顧客紛紛留言直呼不捨。

華園六合館買方為永信建設大股東「永碩投資」，華園方面獲利19億元。據了解，華園主要是不敵新冠肺炎疫情衝擊，加上高雄近年新飯店崛起，成為壓垮這家老字號飯店的最後一根稻草，不過華園賣掉六合館後，仍有草衙館，以及海外的美國加州5家商務和觀光飯店，目前無出售計畫，甚至期待美國解封後報復性旅遊帶來的觀光效益。

華園今晚在臉書發布訊息指出，華園大飯店自民國47年營業至今，接待了無數國內、外貴賓，秉持著「服務、品質、創新」的經營理念，提供最優質的服務。

華園表示，感謝有您陪我們走過近63年的光陰，也乘載了老中青三代共同的美好記憶。由於營運策略調整，華園大飯店六合館的住房與館內用餐服務，預計於8月31日畫下休止符。

華園也強調，「但，這不是句點」，華園飯店集團仍將持續展望未來，再迎接下一個一甲子的璀璨光輝時代，也邀請民眾選擇入住華園大飯店草衙館，一同體驗與家人同樂的時光。

而根據交通部觀光局資料顯示，華園今年1至3月營收成績差強人意，總共807房、住房率為27.95％、平均房價1734元、總營收為2354萬4792元，房價及總營收方面在高雄11家觀光旅館中敬陪末座。