桃園一名陳姓男子不滿前女友小宜（化名）已有新歡，竟半夜潛入其家中，偷拍小宜與其現任男友的照片，還在網路上以小宜的身分發文寫下，「我懷疑我有性病」等語。桃園地院依違反個人資料保護法，判陳男3月徒刑，得易科罰金9萬元。可上訴。

判決書指出，陳男與小宜先前是男女朋友關係，陳男不滿為女方付出金錢後即態度變冷淡，甚至還另結新歡，便於2020年3月間擅自闖入小宜的家中，從後牆爬進小宜2樓房間的曬衣處，偷拍小宜與現任男友睡覺的照片。

此外，陳男又於同年月間以社群軟體Facebook發文公開小宜的照片，並寫下，「請大家注意這人，年紀輕輕騙了許多人的錢也會四處跟人睡，騙了我朋友30幾萬有，大家要小心」等語；又冒用小宜的帳號，散布先前拍下的睡覺照片，寫下，「我是一個不要臉的女人」、「又四處跟人家睡」、「我很懷疑我是不是有性病了」，文末留下小宜的真實手機號碼，案經小宜報警提告，檢方向法院聲請簡易判決。

陳男坦承有竊錄小宜於非公開場合的照片，但否認有做出非法利用與散布個資的犯行，辯稱他拍完照就刪除，事後他前往朋友「小良」家飲酒，可能是朋友動過他的手機，他也不太清楚。

桃園地院勘驗小宜的證詞，認定陳男的犯行屬實，在未經小宜的同意下就擅自利用她的資料發文，甚至還在內文記載，「騙了許多人錢」、「四處跟人睡」等負面評價，主觀上具有損害小宜的意圖，客觀上亦侵害了小宜的個資自主權。

法官認定，陳男僅因與小宜有感情糾紛，未思以理性方式解決紛爭，且犯後不認，難認有悔悟之意，考量其也未與小宜達成和解，依個人資料保護法第41條之非公務機關非法利用個人資料罪，判處3月徒刑，得易科罰金，以新台幣1000元折算一日。可上訴。