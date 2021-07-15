全球股市熱絡，台股自去年以來加權指數一路走高，時至今日依然頻頻創下歷史新高，不少投資人跟上大多頭市場獲利一番，但投資有賺有賠，也可能因一時之差，而賠了身家；有網友分享自己將身家全押進選擇權交易，單日最大虧損136萬，上月單日又賠了160萬，還自曝破產過2次；貼文曝光後，底下網友看了肅然起敬，「這個必須尊敬」。

1名網友在社群平台PTT上發文，分享自己玩選擇權交易的對帳單，單日最多賠160萬，先前也賠了136萬，原PO提到，在很久以前有人告訴他，「只要活著機會多到每天都有」，但他完全無法這樣想。

自爆曾破產2次，他操作期權慘賠296萬，戰績曝光網肅然起敬。（圖／翻攝自PTT）

原PO自曝曾破產過2次，若要問破產是什麼感覺，那就是不要破產這麼簡單；時常聽聞有人說大起大落都是神人，但其實只是運氣在起落而已，真正強大的話就不會有落，「像這種案例，我的營業員每天都會看到幾百個」。

貼文曝光後，底下網友見狀紛紛驚呼，「這個必須尊敬」、「我只有十萬，賠了就畢業，這太猛了」、「這太強了」、「破產又活過來兩次也是很強了，加油」、「破產2次還有百萬可以損也不簡單」。

事實上，原PO曾於今年2月初時發過文章，分享自己操作選擇權交易的輝煌戰績，短短一個月就從6萬做到1百萬，且為了增加可信度，同樣也有PO出對帳單。