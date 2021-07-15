晶技上半年稅前EPS達5.87元 21:282021/07/15 工商 吳筱雯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 受惠於房地產收入入帳，以及石英元件本業營運續強，晶技（3042）宣布6月自結稅前獲利為3.38億元，比去年同期大增207.1％，累積第二季稅前獲利亦達10.81億元，比去年同期大增189.8％，創下同期歷史新高，稅前EPS來到3.49元，上半年稅前獲利則高達18.19億元、年增168.7％，稅前EPS為5.87元。 台積電第二季營收出爐 季增2.7％、EPS 5.18元 台積電第2季獲利季減3.8% 每股純益5.18元 #晶技 #稅前 #EPS #稅前獲利 #大增 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 東陽6月獲利倍增 上半年每股稅前淨利0.81元 10:412021/07/15 財經 今年SPO最大案 元大證：陽明現增完成 17:502021/07/15 財經 正基今日送件申請股票上市 今年第八家 13:292021/07/15 財經 台積電第二季獲利較上季微降 上半年已賺逾一股本 14:002021/07/15 財經 日本前三大連鎖咖啡客美多咖啡插旗台中 18:162021/07/15 生活 「代銷天王」海悅國際訂7月30日除息 每股配發7元現金、1元股票 18:512021/07/15 財經 《半導體》台積電Q2淨利季減3.8％、每股賺5.18元 14:512021/07/15 財經 南僑股東會完成董監改選 前5月獲利成長倍增 17:452021/07/15 財經 《資訊服務》一零四Q2淨利躍增 H1稅前每股賺6.48元 15:422021/07/15 財經 華南增12個百分點最多 金控海外獲利占比 上半年躍進 04:102021/07/15 金融．稅務 《汽車股》東陽H1每股稅前盈餘0.81元 後市端看供料情況 10:362021/07/15 財經 財經熱門新聞 台積電法說會 9大重點一次看 - 財經 台灣經濟榮景只靠半導體 美媒曝：這產業慘況被掩蓋 - 財經 他拿留學基金押長榮慘賠求救 網安慰：凱基哥比你慌 - 財經 台產防疫神單不妙 保費收19億元 已理賠10.5億 - 財經 - 工商 陽明再爆20筆 逾5千萬元違約交割 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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