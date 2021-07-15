受惠於房地產收入入帳，以及石英元件本業營運續強，晶技（3042）宣布6月自結稅前獲利為3.38億元，比去年同期大增207.1％，累積第二季稅前獲利亦達10.81億元，比去年同期大增189.8％，創下同期歷史新高，稅前EPS來到3.49元，上半年稅前獲利則高達18.19億元、年增168.7％，稅前EPS為5.87元。

台積電第二季營收出爐 季增2.7％、EPS 5.18元
台積電第2季獲利季減3.8% 每股純益5.18元
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