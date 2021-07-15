俄羅斯外交部發言人扎哈羅娃15日表示，美國正試圖在古巴複製「顏色革命」。

俄羅斯外交部網站上發表的扎哈羅娃的評論中稱：「邏輯很簡單，它已經被華盛頓在不同情況下不斷測試，但都反映同一情況——對不受歡迎的政權煽動顏色革命。首先，對這些政權實施制裁，從外部製造或引入人為的、惡化社會經濟形勢的問題。在此基礎上挑起緊張局勢，點燃反政府情緒，而當『臨界質量』不斷積累起來的時候，所有的責任都被推到本國政府身上，從而使局勢變得岌岌可危。目前他們正試圖在古巴複製這種模式。」

7月11日，古巴10個城市發生了多年來的第一次大規模抗議活動，估計有數千人參加。抗議者的訴求包括「舉行自由選舉」和解決社會問題。古巴政府和共產黨的支持者在總統呼籲後走上街頭遊行反制。古巴當局表示，美國是古巴抗議活動的幕後黑手。華盛頓方面予以否認，稱這是「嚴重錯誤」。

此外，白宮發言人莎琪表示，古巴的抗議活動將影響美國未來對這個國家的政策。