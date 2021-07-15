國內疫情嚴峻，不少體育賽事停擺，電競成為少數不受疫情影響可透過線上舉辦的活動，今年2021年「六都電競爭霸戰」已於7月5日開打，一卡通公司今宣布，將發行全新設計六都代表電競機甲隊徽及賽事主視覺共7款新卡，預計7月15日在一卡通蝦皮商城開賣，預料將吸引電競迷和玩家搶購。

一卡通公司首次推出「六都電競爭霸戰」限定卡共有7款。（一卡通公司提供／石秀華高雄傳真）

「六都電競爭霸戰》是目前國內最大業餘電子競技賽事，今年已邁入第5屆，祭出320萬總獎金，一卡通今年首度參與支持電競賽事，一卡通董事長

李懷仁表示：「疫情下，許多體育競賽活動都暫停或延期，但電競是少數能夠不受疫情影響繼續線上舉行的活動，一卡通公司一向著重喜愛ACG的朋友，很榮幸能為2021年的活動留下光榮征戰的紀念。

一卡通公司表示，2021「六都電競爭霸戰」全新設計的機甲隊徽，融合台北、新北、桃園、台中、台南、高雄六個都市在地特色與元素，打造出六都各自不同的差異性，也展現六都爭霸的企圖心。

一卡通公司首次推出「六都電競爭霸戰」限定卡共有7款，除有賽事主視覺外，另有新北市的城堡機甲、台北市的騎士機甲、台中的忍者機甲、台南的魔法師機甲、桃園的戰鬥機機甲及高雄的武鬥家機甲，每張售價100元，預計7月15日上午10點起將於一卡通蝦皮商城開賣。