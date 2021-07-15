新冠肺炎疫情漸露曙光，謝麗金、馬國賢在主持的Podcast節目《金馬講》call out朋友，回顧三級警戒期間的甘苦談。馬國賢節目透露在三級初期，歷經1周只吃泡麵、餅乾度日，因而開創出馬式「暗黑料理」。謝麗金則面臨母親昏迷住院，在貼身照顧過程中，母女人生第一回全天候相處，2人親情關係大躍進。

謝麗金提及自小家庭狀況不好，9歲開始，媽媽為了家中經濟，長年在外打工，自己畢業之後，上台北進入演藝圈，母女感情因而較不熱絡。今年4月，媽媽因為腎發炎昏迷住院，5月初出院卻遇到疫情大爆發，謝麗金工作量減少，每天在家陪媽媽，幫她包尿布、換床單，上網找營養餐料理食譜，母女感情因此增溫，她說：「我每天24小時照顧著媽媽，把媽媽顧得頭好壯壯，很有成就感。」

防疫期間，謝麗金說要是太寂寞、無聊，就找朋友視訊聊天，笑說：「有次幫朋友過生日，10多個朋友視訊慶生，一口氣天花亂墜聊了5小時。」而馬國賢則坦承初期面對疫情很焦慮，「因為家中沒有存糧，只有少許泡麵、餅乾，我就過了快1周只吃這兩種食物」，為了減低飢餓感，他練成每天睡18小時的休眠狀態。吃飽就睡的日子過了1週，他才敢外出採買，還研發出芒果炒飯等獨門「暗黑料理」。

馬國賢在節目打給好友「瑪莉亞」葉欣眉，葉欣眉分享疫情間發生的慘劇。她有天在家吃午餐，突然聽到牆壁發出水流動的聲音，「我一開始單純以為是水管的水流，沒想到過一下子，天花板的6個崁燈依序噴炸，在我眼前噴出6道瀑布」。後來查證，才發現樓上鄰居做裝潢，水源總開關被誤開，才造成噴水慘況，所幸鄰居承擔責任，幫她更換整個天花板，她也只能安慰自己「遇水則發」。