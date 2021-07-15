國民黨今（15日）舉辦「捐贈防疫物資我＋1，用行動力挺第一線醫護！」活動。（葉書宏攝）

國民黨今（15日）舉辦「捐贈防疫物資我＋1，用行動力挺第一線醫護！」活動。（陳錦錠服務處提供）

國民黨今（15日）舉辦「捐贈防疫物資我＋1，用行動力挺第一線醫護！」活動，黨主席江啟臣、立委林德福、市議員陳錦錠、中和區黨部主委張智倫等上午前往新北市雙和醫院致贈防疫物資予第一線防疫人員。

江啟臣表示，第一線醫護人員在防疫期間特別辛苦，尤其五、六月份迄今皆處於三級警戒，國民黨發起「防疫我＋1」醫療物資捐贈活動也已進行二個月，提供第一線醫護、防疫人員每日工作最頻繁更換的物資。

江啟臣說，今日帶來4000多個FFP2口罩、500多件隔離衣，即是國民黨認為在每一天的醫護工作中最頻繁更換的物資，希望充足物資能作為抗疫後盾。

林德福表示，疫情期間，感謝第一線醫護人員守護民眾健康，特別一起前往雙和醫院除了協助致贈物資外，同時也要向醫護們說聲「辛苦了！感謝有您！」防疫之路未來仍要一起繼續努力。

陳錦錠說，為了讓疫情盡早趨緩，更需要大家的共同努力，實施三級警戒以來，昨日新北市首次見到新增0確診個案，這是市府團隊和市民大家共同努力的結果，但防疫這項艱難的任務，要一起繼續加油。

張智倫也說，面對疫情千變萬化、病毒的快速變種，隨時都要做最好的準備，甚至作最壞的打算，超前部署，感謝醫護團隊疫情嚴峻期間持續守護民眾健康，致上最深的感謝與敬意。