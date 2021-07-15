今1架共機侵擾我西南空域 21:232021/07/15 中時 呂昭隆 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 共機進入我西南防空識別區示意圖。空軍提供 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 運8反潛機。空軍提供。 空軍發布共機動態，共軍1架運-8反潛機，下午進我西南防空識別（ADIZ）區，空軍派遣空中巡邏兵力應對、廣播驅離、防空飛彈追蹤監控。 看不到植物而心慌 高雄大學以視訊安撫志工 飛關島打疫苗人變多 8月放大機型 #空軍 #共機 #侵擾 #西南空域 #發布 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 美25架F22戰機集聚西太平洋演習 操練對陸踹門能力 21:552021/07/15 兩岸 《觀光股》關島機加酒熱賣 雄獅再推4航次搶商機 14:002021/07/15 財經 美軍用行政專機降落松山機場 遞送外交包裹即離去 13:002021/07/15 政治 傳美軍C-146A行政專機降落松山基地 陸國防部：嚴重關切 15:022021/07/15 兩岸 台灣輸出急增 陸反覆篩檢防堵 04:102021/07/15 焦點要聞 「關島機＋酒」供不應求 鳳凰旅遊再推8／12保證出發 10:422021/07/15 財經 陸清潔能源裝機量 激增 04:102021/07/15 全球財經 《鋼鐵股》中鋼連2月平盤 看鋼市H2多頭續航 15:422021/07/15 財經 赴關島打疫苗正夯 業者：多數旅客皆青壯年 17:532021/07/15 生活 唐美雲線上慶生感動爆棚 曝YouTube直播看歌仔戲 21:382021/07/15 娛樂 長榮搶攻機外商機 奶油餐包賣百萬顆 空廚業績翻5倍 17:192021/07/15 生活 政治熱門新聞 蔡政府要求讓鴻海、台積電炸鍋？民進黨團：可請郭董解釋 - 政治 民間主動申購疫苗為何被外媒稱徵召 郭正亮爆內幕 - 政治 267億疫苗預算怎不拿出來？高金素梅16字戳破蔡政府行徑 - 政治 民調專家：若在野勢力無法整合 民進黨可能長期執政 - 政治 連勝文換大頭貼酸爆指揮中心 1.7萬人狂讚 黃暐瀚也笑翻 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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