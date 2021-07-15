美國「有線電視新聞網」（CNN）15日報導，愛爾蘭警方在一次聯合緝毒行動中，查獲兩個來自南美洲的貨櫃，其中滿滿的木炭，竟有部分是經過偽裝的古柯鹼；愛爾蘭警方指出，若毒品總數與情資相符，其價值將高達3500萬歐元（約新台幣11億5450萬元）。

愛爾蘭警方表示，其先前接獲情報，稱有犯罪組織正試圖將半噸古柯鹼走私進愛爾蘭。最後在與荷蘭當局合作的聯合緝毒行動中，找到兩個數週前從南美洲被運至荷蘭鹿特丹（Rotterdam）港口的貨櫃，其內裝有2000袋木炭；經過X光掃描、緝毒犬搜查和科學單位鑑定後，發現有部分木炭其實是經過偽裝的古柯鹼。

由於查獲的木炭數量甚多，目前還無法完全確定這兩個貨櫃的木炭中到底摻進多少毒品，完全確認可能需要花費數天、甚至更長的時間。不過愛爾蘭警方表示，若數量與情報相符，半噸古柯鹼在街頭上的價值可能高達3500萬歐元。

愛爾蘭警察助理總監（assistant commissioner）歐德里斯科（John O'Driscoll）表示，愛爾蘭犯罪集團在歐洲古柯鹼走私中佔據主導地位，強調此次行動對犯罪集團造成「重大打擊」，並認為這顯示了「歐洲與更遠地區合作執法的重要性」。

CNN指出，西班牙警方數週前也曾查獲偽裝成木炭的古柯鹼，數量達862公斤；西班牙警方表示，走私者透過「複雜的化學加工」，讓古柯鹼的顏色和形狀接近木炭，並消除了古柯鹼特有的氣味。