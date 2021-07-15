受到大陸生豬市價下滑拖累，A股上市的養豬雙雄正邦科技、新希望2021年上半年業績雙雙由盈轉虧。正邦科技14日盤後公布，預計上半年淨虧損人民幣（下同）12億～14.5億元。新希望15日中午公布，預計上半年淨虧損29.5億～34.5億元。

兩大豬企15日股價漲跌互現。正邦科技15日收漲2.79％至11.05元，但自2021年以來股價累計重挫41.04％。新希望15日收跌6.09％至12.95元，自2021年以來股價累計暴跌47.44％。

界面新聞報導，正邦科技2021年半年度業績預告指出，報告期內，生豬出欄量穩居業界第二，產能持續釋放。但受到大陸生豬市場價格下滑的影響，導致業績階段性承壓。依單季表現來看，受益於種群效率及精益化管理水準提升，第二季較第一季的完全成本有較大幅度的下降。

新希望業績預告顯示，與2020年同期相比，報告期內生豬銷售價格大幅下降，加上飼料原料價格上漲，以及疫情影響等因素，生豬養殖成本上升，導致養豬產業虧損是期內經營業績虧損的主因。

值得注意的是，A股養豬一哥牧原股份基於經營優勢，仍維持盈利，但也預告上半年業績下滑。牧原股份預計，上半年淨利為94億～102億元，年減5.42％～12.83％。