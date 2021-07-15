毅嘉（2402）宣布第二季自結獲利成績，第二季單季稅前獲利為6614萬元，比第一季大增近34％、遠優於去年同期虧損的局面，上半年稅前獲利為1.14億元，比去年同期暴增83倍，並創下7年來同期新高。

毅嘉今年以來持續受到半導體零組件缺料影響，雖然接單狀況良好，可是車用軟板、消費性電子產品出貨量綁手綁腳，上半年單月營收都因為缺料之故而被限制在5～5.5億元之間，不過比起去年第二季歐美封城、車廠停工，導致車用軟板出貨量創下低點，在經濟規模太小夏，去年第二季本業繳出虧損成績，今年第二季可說表現相對亮眼。

毅嘉表示，第二季營收為16.47億元、年增56％，合併毛利率為13％，較前一季度增加1個百分點，營業利益為5601萬元，稅前獲利為6614萬元，累積上半年營收為32.58億元，年增率達49％，毛利率為12％，合併營業淨利為9416萬元，加計業外收入後，稅前獲利為1.14億元，創近七年同期新高。

毅嘉進一步指出，第二季仍飽受供應鏈缺料之苦，也面臨匯率波動的嚴峻挑戰，但隨著歐美地區逐漸解封，車用電子及宅經濟產品需求強勁，是毅嘉第二季營收能夠創下近三年同期新高的主因，第二季毛利率13％則是近7年同期最佳水準，都帶動第二季稅前淨利能夠比第一季成長近34％。

展望下半年，毅嘉表示，隨著全球經濟復甦、消費旺季即將到來，加上車用晶片缺貨的狀況或有機會逐步緩解，原本被壓抑的需求將持續打開，車廠回補庫存將帶動汽車零組件第三季拉貨動能逐漸轉強 ，毅嘉在車用及消費性電子需求熱絡的帶動下，看好今年營收有機會逐季走高，可是供應鏈缺料緩解的速度，仍是左右毅嘉下半年度營運成長幅度的關鍵。