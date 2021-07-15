阿富汗局勢動盪，未來如何發展直接影響周邊地區，此時「上海合作組織」如何作為引人關注。與此同時，阿富汗難民的湧入也在衝擊中亞地區國家，在中亞擁有重要利益的中俄等國則持續加強在這一地區的外交活動，應對阿富汗局勢變化。

在塔吉克首都杜桑貝14日舉行的上海合作組織外長會議上，阿富汗議題成為焦點。上合組織成員國包括中俄印巴和哈薩克、吉爾吉斯、塔吉克及烏茲別克等前蘇聯中亞國家，所有8個國家都在阿富汗擁有利益。阿富汗是上合組織的觀察員，此外，伊朗及土耳其也是阿富汗事務上的重要玩家。

美國之日報導說，面對阿富汗亂局，塔吉克所受影響首當其衝。當地媒體和官員說，阿富汗叛軍「塔里班」控制與塔吉克的邊界後，塔吉克當局已把2000名最近越界避難的阿富汗政府軍士兵遣返回鄉。此外，塔吉克目前面臨著阿富汗平民逃難潮，地點主要集中在塔吉克與中國新疆和阿富汗相接壤的巴達赫尚地區。中亞的時事分析人士也擔心，幾年前逃入阿富汗的塔吉克反對派勢力可能利用目前局勢潛返回國，進而動搖塔吉克現政權執政根基。

作為北約組織（NATO）成員的土耳其也積極在中亞和突厥語系國家中擴大影響力。土耳其部隊正準備接管和守衛阿富汗喀布爾國際機場。俄羅斯歷史學者祖博夫認為，土耳其未來可成為北約在阿富汗和中亞的代表。與塔里班所鼓吹的激進伊斯蘭教法不同，土耳其代表了另一種穆斯林文化，這可為阿富汗和中亞社會提供塔里班之外的另一種選擇。

有俄羅斯中亞問題學者則認為，如果塔里班進攻前蘇聯中亞國家土庫曼，甚至控制當地的天然氣田，那將嚴重影響對中國天然氣供應。但另一方面，在中國市場，土庫曼和中亞天然氣與俄羅斯天然氣彼此競爭。如果中亞天然氣供應生變，那樣將推動更多俄羅斯天然氣出口中國，有利普丁在中國的能源布局。