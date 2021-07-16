重大基礎設施遭網攻 美國懸賞千萬美元揪駭客 09:262021/07/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 美國重大基礎設施遭到駭客惡意攻擊。華府懸賞高達1000萬美元（約新台幣2.79億元）要揪出駭客！( 圖/shutterstock提供) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國重大基礎設施遭到在外國政府授意下的駭客惡意攻擊。華府今天懸賞高達1000萬美元（約新台幣2.79億元），鼓勵提供任何有關駭客身分或所在地的情資。 美國國務院發表聲明說，「以美國重要基礎設施為目標的特定惡意網路行動，可能違反電腦詐欺及濫用防制法（Computer Fraud and Abuse Act CFAA）」，政府已經「在（匿名）暗網（Dark Web）設置通報線索管道，以保護可能提供資訊者的安全與保障。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1100715 #駭客 #國務院 #懸賞 #暗網 也許您會感興趣 其他人正在看 科技熱門新聞 市調機構統計 小米首度超越蘋果Q2手機出貨量獨居第二 - 科技 - 科技 這顆星系每114天就會爆發出閃焰耀斑 原因竟是被大質量黑洞撕裂 - 科技 - 科技 到傑昇通信入手SONY Xperia 1 III全球最佳拍照手機 現省近9千 - 科技 - 科技 台灣大電信帳單代收Netflix月費 可免海外手續費又安全 - 科技 - 科技 藍源首次載人太空飛行 18歲青年將與貝佐斯同行 - 科技 - 中央社 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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