美國重大基礎設施遭到在外國政府授意下的駭客惡意攻擊。華府今天懸賞高達1000萬美元（約新台幣2.79億元），鼓勵提供任何有關駭客身分或所在地的情資。

美國國務院發表聲明說，「以美國重要基礎設施為目標的特定惡意網路行動，可能違反電腦詐欺及濫用防制法（Computer Fraud and Abuse Act CFAA）」，政府已經「在（匿名）暗網（Dark Web）設置通報線索管道，以保護可能提供資訊者的安全與保障。」（譯者：戴雅真/核稿：劉學源）1100715