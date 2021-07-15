隨著疫情趨緩，大家開始調整腳步，漸進式的恢復日常生活，為了讓生活煥然一新，選擇一款新的香水將能夠瞬間轉換心情，近日YSL、伊麗莎白雅頓、MFK、Acqua di Parma、A&F、KARL LAGERFELD城市香氛、GIORGIO ARMANI、Aesop紛紛推出香水新品，從花香到木質香調都有，一噴讓人紓緩緊繃已久的心情。

▍1.YSL 自由不羈淡香水

全新YSL LIBRE自由不羈淡香水以紅伶薰衣草和摩洛哥橙花的柔滑花朵香為主調，全新注入白茶嫩芽的淡雅香氣，融合沁涼的鈴蘭，成就恬淡宜人的清新花草香調，婉如徐徐微風吹佛過的清澈氣息，被天空擁抱的自由澄淨。

YSL 自由不羈淡香水。（圖／品牌提供）

自由不羈淡香水前調以紅伶薰衣草為基礎，凸顯出鮮明、放鬆的氣息，加入梨子、蘋果與佛手柑，帶來一抹初試的微笑；中調以嬌嫩白茶的清新雅緻，和沁涼的鈴蘭，道出香水中優雅的摩洛哥橙花，一種令人感到印象非常潔淨，香而不甜的芬芳花朵；後調的馬達加斯加波本香草、麝香、龍涎香讓前面奔放脫俗的清新花草香調，更細膩地轉為男女都迷戀的清恬氣息。

7/23正式上市後，凡購買任一YSL LIBRE自由不羈系列香水產品，即可獲得自由不羈淡香精7.5ml。（圖／品牌提供）

▍2.伊麗莎白雅頓 白茶野薑花香水

今年夏天，伊麗莎白雅頓白茶系列再度推出白茶系列第五款「白茶野薑花香水」，白茶野薑花香氛將時光倒轉，彷彿回到赤誠的歲月，釋放香料和明亮花卉的基調，猶如熱情奔放的記憶；如冬日溫暖的陽光，喚醒內在力量，幸福如泉湧出；野薑花的芬芳、醒神的薑香、再加上百合花瓣的濃郁香氣，譜出餘音繞樑的香水樂章。

伊麗莎白雅頓白茶野薑花香水。（圖／品牌提供）

專業調香師的精心之作，將野薑花加入白茶系列，鼓勵每個人擁有專屬自己的時光，如同現在疫情當前，大家有更多與自己對話的時間，正好藉此發現內心最純粹的喜悅，浸浴在美好且充滿希望的氛圍裡。迷人又端莊的花香，為每日的生活帶來意想不到的感官驚喜，散發香料和花卉的香氣，令人神清氣爽，揉合苦橙的濃郁、野薑花的清新、白雪松的樹脂香，形成恰到好處的平衡與極致的感官享受。

▍3.MFK 亞洲限定古龍forte淡香精隨身瓶

Maison Francis Kurkdjian聚焦在繽紛的色彩，探索五款全新代表色彩的35ml香氛：標誌性深紅色的Baccarat Rouge 540水晶之焰香精、星光閃爍午夜藍的OUD satin mood絲緞情懷香精 ，以及清新透亮和半透明色調的全新古龍forte淡香精系列。這次的香氛以精緻亮麗且實用的外型亮相，相當適合外出時攜帶。

MFK 亞洲限定古龍forte淡香精35ml隨身瓶。（圖／品牌提供）

全新形式的瓶身延續品牌經典70 ml的風格，方形瓶底以俐落的稜角呈現，背面刻有精緻的品牌標誌，瓶蓋以金、鋅或銀打造，呼應不同顏色的巴黎屋頂，並飾以Maison Francis Kurkdjian的品牌標誌。

▍4.Acqua di Parma 藍色地中海卡拉布里亞佛手柑淡香水精純限定版

義大利百年奢華香氛品牌ACQUA DI PARMA帕爾瑪之水進駐台灣香氛市場，首間全新形象旗艦店選擇以優雅的室內設計和奢華環境聞名的台北微風信義，躋身二樓最知名的國際香水品牌之列。

ACQUA DI PARMA帕爾瑪之水首間旗艦店位於台北微風信義。（圖／品牌提供）

Acqua di Parma 帕爾瑪之水最具標誌性的克羅尼亞古龍水是一款創造於1916年的經典古龍水，而在藍色地中海系列中，作為台灣最新形象旗艦店開場首推的是全新限量的「藍色地中海卡拉布里亞佛手柑淡香水精純限定版」，豐富又全新的香氛創作源自代代相傳的義大利香水手工工藝。

AcquadiParma 2021藍色地中海卡拉布里亞佛手柑精純限定版。（圖／品牌提供）

▍5.A&F 天生無懼女性淡香精

紐約Abercrombie＆Fitch品牌，將近年來全球最暢銷的FIERCE香水系列，延伸出全新女性香水「Naturally FIERCE天生無懼女性淡香精」，為全球女性帶來勇氣與希望的香氛能量。陽光明媚的花果木質香調，四溢著溫暖的太陽花及奶油椰子香氣，最後一縷檀香木的中性尾韻，交織成為最自然不做作的瀟灑態度。Abercrombie＆Fitch希望所有女生大膽褪去多餘修飾，敞開自己最真實的面貌，無畏無懼地秀出自我，在這個夏日裡盡情揮灑青春。

A&F天生無懼女性淡香精。（圖／品牌提供）

▍6.KARL LAGERFELD城市香氛 東京粉櫻淡香精、日耳曼湖畔淡香水

卡爾拉格斐KARL LAGERFELD同名香氛品牌的城市系列全新推出兩款香氛，「東京粉櫻淡香精」表現了如何將趣味靈魂與細緻優雅兼具，「日耳曼湖畔淡香水」仿如身處阿爾斯特湖畔旁的清涼。東京粉櫻淡香精帶著趣味輕盈及優雅奢華的共存靈魂，前調以水生調為主，輔以清爽柑橘及大黃，中調以牧丹、木蘭、櫻花三種花香製成，後調運用了沉穩雪松結合琥珀與白麝香，這股溫暖優雅的結合更襯托了其中的精緻香氣。

KARL LAGERFELD東京粉櫻淡香精。（圖／品牌提供）

日耳曼湖畔淡香水由水生調為主軸開啟，結合了柑橘與薄荷的清涼，喚醒了日耳曼的微風與河流的清新；純白潔淨的小蒼蘭與帶著些許鹹味的鼠尾草及薰衣草形成了一個完美平衡的三重奏中調；溫暖的黃金木與麝香與帶著濕氣的苔蘚相遇，這抹後調尾韻香氣更為整隻香水帶來了陽剛卻融合著水晶般的剔透光彩。

KARL LAGERFELD日耳曼湖畔淡香水。（圖／品牌提供）

▍7.GIORGIO ARMANI 高級訂製淡香水花園 南義海岸絲柏

2021年，Armani先生再次感性地為大自然歌頌，這次Armani先生喚起記憶中西西里西南方的潘特列拉島，將地中海面的波光粼粼盡收眼底，同時一睹火山岩地形的雄偉壯麗，其自然原始的蓬勃生氣成為Armani先生心中的靜謐花園。

GIORGIO ARMANI高級訂製淡香水花園 南義海岸絲柏。（圖／品牌提供）

為了精準詮釋對於香調的表述，Armani 先生特別邀請頂級調香大師Albert Morillas打造出全新「高級訂製淡香水花園 南義海岸絲柏 CYPRÈS PANTELLERIA」，此款香水清新迷人的蓬勃氣息，完美刻畫出徜徉於南義海岸悠遊恣意的渡假風情。

▍8.Aesop虛實之境系列 米拉塞蒂、喀斯特、埃雷米亞

Aesop 的「虛實之境」系列共有三款香水，為與長期夥伴調香師巴納貝・菲永Barnabé Fillion所合作推出的香水作品。這三件香水作品以「米拉塞蒂」、「喀斯特」與「埃雷米亞」命名，旨在重新定義空間中的並置性，探索真實及想像。

Aesop虛實之境系列：米拉塞蒂、喀斯特、埃雷米亞。（圖／品牌提供）

「米拉塞蒂」以溫暖的香辛料為主題；「喀斯特」具有礦物、暴風雨的氣息；而「埃雷米亞」則是散發使人著迷的綠意花香。在三款香水中皆擁有乾燥的大地木質香調，帶給喜愛Aesop的人一種熟悉感，是Aesop香水系列的最新完美成員。