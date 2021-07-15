唐美雲開心跟劇團的行政與團員每天見面。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲14日在線上與《孟婆客棧》主要演員及親朋好友們一同在雲端慶祝57歲生日。前幾年唐美雲的生日不是碰巧在國外巡迴演出，不然就是在片場，頭一次生日在休息中慶祝。

唐美雲本以為要開會議，沒想到大家卻是幫她慶生，讓她相當感動。（唐美雲歌仔戲團提供）

唐美雲看到大家用視訊幫她慶生，讓她感動落淚。（唐美雲歌仔戲團提供）

今年因疫情的關係，取消原定計劃中的國內外數10場公演，所以劇團團員特別為她策劃一個難忘的雲端生日趴，還特地邀 藝人朋友、工作夥伴及劇團志工們上線，假裝要與唐美雲進行《孟婆客棧》的進度及宣傳會議

沒想到上線後，她看到好久不見的朋友，還是先講一下工作才讓大家唱生日快樂，讓導演吳定謙忍不住吐槽「怎麼生日還是想工作」，唐美雲也透露，《孟婆客棧》終於要在今年上檔播出，令外界期待。

唐美雲表示，這次的秘密活動讓她嚇一跳，尤其看到親友和夥伴先在線上等待，最後劇團才邀她進入，一上線就驚喜大笑說「不是要開會喔？」發現是大家就是為了幫她慶生，讓她忍不住流下感動的淚水。

線上參與人員包括蔡振南、方馨、蘇晏霈、樓心潼、許富凱、國寶藝師小咪與王金櫻、《孟婆客棧》導演吳定謙及李中，共達近百人，最後大家一起在雲端上唱生日快樂歌，陪唐美雲許願及吹蠟燭。

唐美雲說，疫情期間能過個另類的生日派對實在太難忘，也感謝所有撥空上線的好朋友給她驚喜。這段期間她個人及劇團所有的工作都暫停取消，但她認為這是時代的歷練，所有的藝文團體、各行各業都在努力地撐著，等待解封的那一日。

雖然這段時間感覺漫長，但只要大家配合政府做好相關防疫措施，一定會度過所有難關。她也趁這段時間好好陪陪家人、閱讀書籍，並且與團員進行線上讀書會，交流讀書心得及團員居家防疫的練功感想，唐美雲勉勵團員這段期間要持續儲備能量、重新整理身心狀態，蓄勢待發。

疫情期間，《藝Fun劇場—精采上線》線上劇院可讓觀眾們在家就像在劇場一樣，可以欣賞好戲。唐美雲還加碼在劇團的YouTube直播年度公演大戲，希望藉由線上觀看演出，讓大家防疫在家不無聊。線上觀看Youtube 搜尋： meiyun.tang唐美雲歌仔戲團

唐美雲歌仔戲團線上直播日期：

7／17晚上7：30 燕歌行 （7／18 1：00下架）

7／18下午2：30 月夜情愁（7／18 21：00下架）

7／24晚上7：30 春櫻小姑-回憶得迷宮 （7／25 1：00下架）

7／25下午2：30 春櫻小姑-螢姬物語（7／25 21：00下架）

《藝Fun劇場—精采上線》

7／31晚上7：30 風從何處來 (7／31 11：30下架)

8／1下午2：30 風從何處來 （8／1 18：30下架）