外界質疑基隆漏水率高居不下，台水公司15日澄清，基隆地區屬於丘陵地形，地勢高低起伏明顯，為滿足用戶用水需求，台水公司目前設置加壓站達65處，以致高、低地區水壓變化極大，管線容易破漏，加以都市開發較早，巷弄多且路幅狹小，管線汰換工程極其困難。

為避免大規模施工對民眾的交通與經濟活動造成衝擊，台水衡酌實際，過去每年投入約2億元於基隆地區推動降漏相關工程，基隆地區漏水率已由101年底32.30％降至109年底之24.14％，漏水率降幅達8.16％，不但達到計畫目標，亦遠優於全公司同期平均降幅5.65％（101年底19.55％降至109年底13.90％），成果已相當顯眼。

台水公司109~111年於基隆地區再加碼8億元，並特別廣徵具國際降漏執行成功經驗的美商、日商顧問公司，組成總顧問團隊，並委託專業設計、監造單位，採用大數據分析漏水熱區，以最小施工規模發揮最大施工效益；另採用與日本同步最佳管材、預留需求放大管線口徑，以超前部署，滿足未來40年的用水需求；而部分工程引進免開挖工法克服環境限制，加上配合基隆市政府示範道路期程，由市府協助整合管線單位作業，工程規模雖然較以往大為增加，但對民眾的生活衝擊仍將降至最低，同時亦整體改善老舊巷道路面，提升民眾市容滿意度，台水公司與市府合作可謂共創多贏。

基隆地區的降漏工作雖然面臨各項外在因素挑戰，但在台水公司與市府的共同合作下，113年底漏水率將可再加速降低至計畫目標20％以下，並預期往後每年可節省達2.2座新山水庫蓄水量。