台中疫苗累積配送劑數為50萬7940劑，按人口配撥比率為18.01％，為六都倒數第二。綠營市議員林德宇說，指揮中心疫苗分配原則一直都公開透明，台中市沒有配得比較少，台中市因擅自調整疫苗施打順序。市長盧秀燕呼籲中央按照人口數及疫情狀況加配疫苗，讓市府針對65歲以上長輩，透過發放通知單方式到快打站施打，減輕醫療院所施打負荷。

林德宇指出，根據指揮中心統計至7月15日上午10時止，各縣市最新疫苗接種資料，台中市65歲以上的接種率僅58.98％，是六都最低，遠落後第一名的桃園市73.62％。台中市累計共獲配21萬5400劑AZ、29萬3640劑莫德納，總共50萬9040劑疫苗。

林德宇說，以目前施打對象最大宗的老年人口數計算，台中市65歲以上人口為41萬2693人，獲配疫苗數已達到老年人口數的123.35％，高於全台平均。高雄市老年人口49萬1468人獲配比僅119.2％，比台中還少；台中老人的人口比高雄少7萬8775人，疫苗按分配比例反而比高雄多。

台中市政府表示，本來中央配發數只夠打到67歲，經台中市連日全力爭取後，中央再配1萬2100劑莫德納給台中，加上之前剩餘疫苗；16日可再往下幫66歲長輩打疫苗，但也僅勉強夠幫66歲長輩施打。加上15日新增的1.2萬劑疫苗，台中共收到50萬7940劑。

台中市政府強調，台灣今天又有3批疫苗到位，拜託中央依疫情狀況及人口數再給台中一批疫苗，再給一批就能打完台中65歲的長者。