情侶間同居再正常不過，但這名女網友的經歷真的是噁爆了。女網友在《Dcard》PO文表示，自己到男友家住，中餐吃完去刷牙洗臉，順便保養皮膚，沒想到放在男友家的保養品竟然被射入「嘉明」，讓她崩潰不已，真相曝光也讓人全傻眼。

女網友表示，自己事隔3個月，再度到男友家住，中餐吃完後就去刷牙洗臉，順便保養皮膚，結果拿起放在浴室的乳液一擠，發現怎麼水水的，不聞還好，捧起來一聞差點吐出來，驚呼「這不是洨味嗎」，慶幸好想自己沒往臉上抹。

女網友貼出受害乳液的照片，卻讓網友全歪樓，直問「噁男的那裡也太小了吧」。(圖／Dcard)

原PO氣得當場質問男友，才知道上週男友在軍中時，把房子借給友人住一晚，結果該名友人就這樣拿著她的乳液DIY。原PO說，友人得知東窗事發，立刻道歉並匯了5000元，求她不要聲張，但原PO依舊堅持提告，還為此事與男友大吵分手。

原PO說，之前就覺得這名男子讓人不太舒服，跟男友合照底下就會看到他留言「你女友好辣」，平常更是肆無忌憚說「你女友借我X一下不會怎樣啦」，是不是自己變成對方意淫對象，才會出這種事。

她也貼出慘遭「蹂躪」的乳液照片，網友看到後全都歪樓：「這洞口這麼小他也可以？」、「對方是牙籤嗎...」、「這也太小了吧XD」、「這要怎麼用啦」、「我開始佩服對方了」。

由於原PO收了賠償金後卻還提告，甚至說「希望能拿到更多的錢」也引發網友論戰，有人質疑原PO趁機敲詐，不守信用，也有人力挺「這太噁心，不告不行」、「完全無法接受」，原PO則表示自己用詞不當，提告用意是要讓噁男留下案底，自己也將5000元退還對方，還為此跟男友吵到分手。