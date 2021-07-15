美軍近日調派大量F-22隱形戰機聚集在西太平洋地區，演練與中國發生衝突時對首批關鍵設施攻擊火力演練。參與演習的F-22戰機共25架，分別隸屬於美國夏威夷空軍國民警衛隊與阿拉斯加空軍基地，此外還包括10架F-15E戰鬥機和2架C-130J運輸機。

據美國《星條旗報》網站報導，來自美國夏威夷空軍國民警衛隊與阿拉斯加空軍基地的25架F-22戰鬥機近日部署到在西太平洋地區參與演習，這些戰鬥機是在與中國發生任何可能的衝突時「踹開大門」的關鍵。

報導稱，這項名為「太平洋鋼鐵-2021」（Pacific Iron 2021）的演習將重點關注那些分散部署在關島、提尼安島（位於北馬里安納群島）上的小型基地的空中力量，另外還有大約10架F-15E戰鬥機和2架C-130J運輸機參加演習。

美國前太平洋司令部副司令丹．利夫對此表示，他不知道美軍此前是否使用過如此多的F-22戰鬥機進行演習。「我已經不在國防部工作，所以不知道這是要向誰發出訊號」，「但我想說，不論是否針對中國，如果是我的話，一定注意到這一消息，因為包括F-22在內等戰機的能力、靈活性與遠征能力，是從第一次界界大戰以來就持續積累的，不是那麼容易可以複製。

報導說，演習將在7月進行，美國太平洋空軍沒有說明更具體的時間，參與演習將包括35架戰機和800名人員，將在關島的3個機場和提尼安島的1個機場舉行。

威懾力量雖然是本次演習的目的，但未來所有的戰機都將會被地面上大量導彈瞄準，因此配備隱形能力和先進傳感器的戰機如 F-22、F-35、B-2轟炸機以及未來的B-21轟炸機和下一代空優戰機NGAD，將成為引導未來的空中作戰的主流。

太平洋鋼鐵2021將專注於針對中國的「敏捷化戰鬥部署」(ACE)，太平洋空軍司令肯尼斯．威爾斯巴赫將軍曾說，ACE部署將把部隊以樞紐與輻輳方式進行分散，而不是把戰機集中在大型基地上，這樣就可以高頻率地在樞紐和輻條之間移動，此種分布作戰方式可以讓對手在設定目標發生困難。

報導說，由於F-22在隱形、傳感器技術、數據處理能力與卓越飛行性能上進行整合，未來將處於作戰時的最前沿，美國空軍將在2030年以下一代空優戰機取代它的優勢地位，但F-22仍然具有卓越的前沿作戰能力。