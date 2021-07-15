歐盟執委會14日提案，計劃在2035年底前禁止銷售會產生排放污染的汽油與柴油車，甚至連油電混合車也在禁止範圍內，以加快往純電動車的方向走。

為達目標，歐盟要求汽車業在2030年底前，把銷售汽柴油新車數量平均大減55％，較目前平均減少37.5％大幅提高，然後在2035年底完全停止銷售。從2036年開始，歐盟所有登記新車必須零排放。

外界預期執委會的提案可能花幾年時間，才會在歐洲議會和歐洲理事會通過成為法令。

該提案是歐盟計劃在2030年底，把導致溫室效應的碳排放量，較1990年水準大減至少55％的措施之一。歐洲希望在2050年成為全球七大洲裡首個淨零排放地區。

歐盟執委會主席馮德賴恩（Ursula von der Leyen）說：「石化燃料經濟已達極限，我們想留給下一代的是一個健康地球。」

為加快推廣電動車，執委會將要求歐盟27個成員國擴大充電設備，主要高速公路每隔60公里設置充電站，提高汽柴油燃料最低稅率。

遊說團體「交通與環境」（T&E）執行長托特（William Todts）認為這是汽車業的轉捩點，對駕駛人是好消息，因為新規定大幅增加充電站來讓電動車大眾化。

汽車是歐洲重要產業，占整體國內生產毛額（GDP）比率7％，提供1460萬個職務，但運輸是歐洲唯一碳排放量持續增加的產業。目前光路上行駛轎車即占歐盟總碳排放量約12％。