選手劉雍致大火翻鍋快炒時帥度爆表。（ETtoday提供）

全聯《料理之王2》火熱上菜，「名店料理挑戰賽」本集持續比拚，五位踢館魔王實力堅強，讓擔任飛行饕客的嘉賓莎莎和阿發師為選手擔憂，怕選手遇到實力超群的魔王而被淘汰，離開的話會非常捨不得。

「名店料理挑戰賽」的賽事，台南名店「阿霞飯店」掌門人吳健豪師傅親身示範「蝦棗蟳丸」與「鱔魚意麵」兩道菜。選手劉雍致大火翻鍋快炒時帥度爆表，讓莎莎情不自禁說：「好帥喔。」

由名廚水蛙師指導的苦瓜煸鹹蛋，選手完美復刻呈現，將苦瓜切薄，瀝乾水份再下去炸，金黃色的外觀加上如牛蒡的口感，讓不敢吃苦瓜的莎莎都一口接一口，還驚呼竟然「一點苦味都沒有」；首席導師阿發師也評論「有在水蛙師店裡吃的感覺了！」

選手們倆倆配合，每5分鐘要換手，需要彼此溝通清楚，才能合作無間，莎莎笑稱「我覺得他們好像在連線打電動的感覺」，神比喻也讓眾位導師發覺真的有點像，不過選手們太過投入比賽，也讓主持人Lulu再度被選手冷落，覺得很難主持。

而名店料理賽中失敗落入待定區的選手，將要面臨踢館魔王挑戰。這次的踢館魔王找來在全聯料理爭霸賽中勝出的選手，各個實力堅強，連阿發師、莎莎等都擔心若選手遇上了魔王恐會被淘汰。 《料理之王２》每周五晚9點在ETtoday全平台、每周六晚6點Jet綜合台播出。