坊間小吃攤雖不比大店面賺得多，但是靠著客製化的服務仍保有一定競爭力，不過一位鹹酥雞業者抱怨，近日遇到一位奧客，領完餐點後又折返「要求重炸」。原本以為是品項出錯，沒想到顧客只因「餐點變涼了」便要求重做一份，老闆聽完瞬間傻眼，網友對此也感到相當無言。

一名鹹酥雞業者在臉書社團「爆怨2公社」上詢問，「大家遇過什麼讓你傻眼的客人呢？」表示上周遇到一位客人，取餐後過了一段時間，又將餐點帶回。店家本來猜測，可能是餐點少給或出錯，沒想到對方卻說，「餐點變涼了」。

老闆愣了摸一下鹹酥雞確認，感覺還溫溫的，不知道能提供該客人什麼幫助，這樣的回應卻被挨批「很扯！」後來才知道，對方是希望店家重新炸一份鹹酥雞。無奈之下只好抱怨道，「東西都拿走有段時間，又拿回來說涼了，怎麼會遇到這類型的客人啊！」

遇到這般奧客行徑，網友看了也無言表示，「指著心臟回他：我的心更涼」、「銀貨兩訖離開櫃檯概不退換」、「拿走就跟店家無關了」、「為了確保食物新鮮品質，煩請在離攤後30秒內食用完畢」。不過業者指出，雖然心很累，最後還是重新炸一份給對方，「原來的就丟掉，畢竟不知道裡面吃過沒有」。未來將計畫安裝保溫燈管，避免相同情況發生。