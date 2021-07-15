女主角艾怡良對《我沒有談的那場戀愛》導演版十分期待。（南人電影提供）

吳慷仁、艾怡良主演，徐譽庭、許智彥執導的愛情電影《我沒有談的那場戀愛》，在今年春節上映時掀起迴響。該片確定在8月1日登上Netflix播出，不同的是，這回推出「導演版」，將帶給影迷耳目一新的感受。編導徐譽庭15日透露自掏腰包，花了6位數費用重剪電影，不辜負內心遺憾。

徐譽庭解釋，在前作《誰先愛上他的》時共剪了4個版本，這次也嘗試很多次剪輯，有別於上映版本以女主角艾怡良的角度開啟故事，這回她則換成以吳慷仁作為出發點，改變說故事的邏輯，「我一直沒有嘗試的原因，有時間因素，也有我自己腦子打結的因素。直到上映後的某一天，有個聲音對自己說『如果這個故事從慷仁說起會怎樣？』然後那個聲音越來越大，讓我覺得不去試試這個版本，我會很痛苦。」

徐譽庭透露，這回修剪重點放在說故事的邏輯，「原先版本的前段比較跳躍，有觀眾迷路，也有人超喜歡。新的版本比較直白、順勢，雖然也有一些新的手法，但整體比較好閱讀。我知道一定有人比較喜歡新版，但一定也有觀眾比較欣賞舊版。」

這回首次重新剪輯已完成的執導作品，不過有著完美主義的她說道：「不過我做編劇的時候就常常在劇本交稿前夕，看著完成的劇本，然後全選、然後按下Delete（刪除），全部重寫。」她也透露，目前除了加錄聲音的傅孟柏看過片段外，其他演員都沒看過新版，問起有沒有機會和演員重聚看首映，她也先賣關子表示：「在防疫最高的前提下，我來想想怎麼跟他們首映，也許開放粉絲投票吧？！」