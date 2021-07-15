本土疫情趨緩，外界預期7月26日應可順利解封，不少民眾已經在計畫解封後要去的地方，淡水馬偕醫院兒童內分泌科主治醫師黃世綱公布一張「染疫風險評分圖」，結果顯示，一般認為病毒最多的醫院診間，並不是最危險的地方，反而是電影院及酒吧，危險分數超高；此外，這波微解封被適度放寬限制的健身房，竟然也被列為高危險區域。

黃世綱14日在臉書貼出美國德州醫學會感染科專家，針對各種活動的染疫風險評分，10分最危險，1分風險最低，他將研究結果翻譯重製後，舉出下列5項，結果最危險的事令眾人意外。

黃世綱14日在臉書貼出美國德州醫學會感染科專家，針對各種活動的染疫風險評分。(圖/截自臉書 剛剛好醫師-兒童內分泌 Dr. 黃世綱)

#危險分數1：打開一封信

所幸現在一般都用E-mail，信箱裡的應該大部分只剩帳單。

#危險分數2：打網球

只有兩個人的運動，又隔著一張網子，果然比較安全，雙方通常不會有甚麼接觸，黃世綱笑說，全場染疫風險最高的應該是那顆網球。

#危險分數4：在候診區等候看診

黃世綱提醒，這裡指的應該是歐美地區比較寬敞的候診區，如果候診區狹窄又人山人海，風險還是不小。

#危險分數8：去電影院看電影

由於是跟一群陌生人關在一起至少兩個小時，密閉空間中，吸進別人呼出來的空氣，他形容，整個電影院的觀眾就如同是命運共同體；此外，吃到飽餐廳，以及這波微解封被適度放寬限制的健身房，也都高達8分。

#危險分數9：去酒吧

人數越多、彼此距離越近、空間越密閉，危險性也就越高，除了酒吧以外，包括體育場及大型宗教盛會，染疫風險也都高達9分。

黃世綱表示，隨著疫情逐漸趨緩，三級警戒微解封，生活上的自由度也更高了，但建議沒事還是待在家裡最安全，染疫風險高的活動或場所，最好還是能避就避。