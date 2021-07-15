國內5月中以來疫情爆發，疫苗短缺以及疫情難以有效管控。蔡英文政府重押國產疫苗的政策，也受到台灣民眾的質疑，造成民怨四起。前扁辦主任陳淞山表示，兩個月的疫情與疫苗問題，讓民進黨的支持度迅速跌落谷底，若不改頭換面，回到初衷貼近民心與民意，否則2022年地方選舉、2024年大選，恐會兵敗如山倒。

陳淞山15日在《美麗島電子報》撰文表示，民進黨和蔡政府團隊的確誤判情勢、防疫模範生的「大內宣」操作過頭、重押國產疫苗政策失當、國際疫苗採購卻過度保守消極、甩鍋中共作梗的政治操作過於粗糙，對企業採購捐贈疫苗的處理態度與作為輕忽懈怠，以及本位主義作祟等。換句話說，也就是蔡政府的疫苗政治操作，完全失靈，難怪會搞到天怒人怨，被民眾罵到臭頭。

陳淞山接著表示，如今民進黨開始漸漸步上國民黨的後塵，趁機而起的台北市長柯文哲與民眾黨，正在蠶食鯨吞國民黨、民進黨流失的支持群聚，逐漸顯現「三足鼎立」的台灣政治新版圖。目前看來，明年底的地方大選，又是群雄並起的政治態勢，而民眾黨是否會在縣市議員層級拿下驚人的席次，甚至在直轄市長或縣市長的爭奪戰中小有斬獲，兩大黨必須及早因應。

陳淞山認為，兩個月的疫情與疫苗問題，讓民進黨的支持信任度與施政滿意度，迅速跌到谷底，民進黨到底錯在那裡？誰該負起最大的政治責任？他認為，已在斷崖邊上的民進黨與蔡政府團隊，也該改頭換面了，真誠對待人民，回到初衷貼近民心與民意，重新開始。否則，不要說2022年地方大選，就連2024總統與立委大選，真的會兵敗如山倒。