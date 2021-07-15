美國「有線電視新聞網」（CNN）15日報導，海地前總統摩依士（Jovenel Moise）的官邸安全主管赫拉德（Dimitri Herard）已被拘留，可能是被懷疑與刺殺案有關；不過他的同事暗示，拘留是赫拉德政敵的小手段。

赫拉德的同事馬汀（Carl Martin）表示，赫拉德14日在總監察長（Inspector General）的辦公室接受偵訊，因此無法出席海地首都太子港檢察官的偵訊庭；赫拉德當晚則被轉移至太子港的警局關押過夜，且警方還收繳了他的配槍和手機。

馬汀正為協調赫拉德的辯護律師團隊奔走，並說他當晚透過另一名警官的電話與赫拉德取得聯繫，赫拉德稱其他警察表示，將他徹夜關押是「上頭的決定」。

馬汀告訴CNN，摩依士擁有一個大型的安全團隊，而赫拉德的單位中包含多名警官，指揮鏈也並非止步於他，但赫拉德「是唯一被用這種方式關押的人」。馬汀強調，赫拉德的工作是政治性的，「他有很多政敵」；並稱既然包括國際刑警組織（Interpol）和聯邦調查局（FBI）等都已參與此案，希望赫拉德能獲得公正的調查。

哥倫比亞警方先前表示，赫拉德5月底曾經由該國首都波哥大（Bogota）前往厄瓜多，正調查他停留哥倫比亞期間，是否與任何涉入摩依士刺殺案的哥倫比亞人會面。

不過哥倫比亞退役特戰部隊士兵古迪耶雷斯（Matias Gutierrez）13日告訴CNN，仲介該國人員前往海地的美國公司曾與他接觸，稱他們委託的任務其實是保護摩依士；並認為這是一起陰謀，因為若以武裝團隊進行攻堅暗殺，不可能不與警衛爆發戰鬥，死者也不可能僅有摩依士一人。