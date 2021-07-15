全球晶圓代工龍頭台積電周四(15)發布最新財報，第2季合併營收季增2.7%達3721.45億元，較去年同期成長19.8%，創下季度營收歷史新高，第3季財測也指出季營收介於146-149億美元之間，季增約1成，但獲利表現卻下滑，其中包括了匯損等因素，但市場似乎不買單，導致台積電ADR股價周四開盤大跌超過5%。

截至台灣時間15日晚間10點30分，台積電ADR股價下跌6.40美元或5.15%、暫報117.99美元。

台積電在第二季平均毛利率表現上，季減2.4個百分點達50.0%，較去年同期減少3.0個百分點，營業利益率季減2.4個百分點達39.1％，與去年同期相較減少3.1個百分點。

2021年上半年合併營收7345.55億元，年增18.2%，平均毛利率51.2％，較去年同期減少1.2個百分點，營業利益率40.3%，較去年同期下滑1.5個百分點，歸屬母公司稅後淨利2740.49億元，與去年同期相較成長15.2％，每股盈餘則是10.57元。由於毛利率與整體獲利表現不如預期，台積電財務長黃仁昭指出，這主要是由匯損引起，但第三季毛利率將維持在50%以上，並強調未來幾年股利有持續增加的情況，下半年更是電子產業旺季，預料營運會持續強勁。

摩根士丹利先前報告就調降台積電股票評級，主要是台積電先進製程的投資回報率（ROI）出現結構性下滑， 5奈米製程後資本支出更高昂，更指出台積電正在失去與艾司摩爾(ASML)的議價能力，並根據3奈米晶圓的初步定價，成本可能不會進一步下降，摩爾定律的成本優勢已經告終。大摩指出，台積電在半導體上升周期的毛利率已經無法維持在50%之上，2022～2023年毛利率可能會跌破50％，低於市場所賦予52％的共識。

不過，從台積電所述的匯損影響來看，的確台積電在第2季財測給予的美元匯價為28.4元，但實際上平均匯價來到28.1元，的確造成台積電獲利壓力，至於第3季財測給予27.9元的匯價，加上台積電強調能維持毛利率在50%以上的水準，就看投資人如何看待台積電後市。