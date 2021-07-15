30歲大陸女星金晨擁有亮麗外型、姣好身材，去年參加《乘風破浪的姐姐》雖然沒獲得成團機會，但也因此人氣上漲，近日她的新戲《北轍南轅》熱播中，卻被網友發現她五官變得不自然，質疑她進廠維修。

金晨和藍盈瑩、韓庚等人合作的新戲《北轍南轅》近日開播，可有人指出金晨在劇中看起來消瘦許多，並稱她的嘴巴有些歪歪的，鼻子也變尖且角度頗怪，甚至形容就像巫婆鼻，另外，她的雙眼皮似乎也比以前深邃，和早期剛出道時圓臉的甜美清秀模樣差別很大。

金晨在劇中被指嘴歪鼻尖，遭疑整形。（圖／翻攝自微博）

畫面曝光後，立刻在網上造成熱烈討論，網友紛紛留言「她不整的時候也挺好看，為什麼想不開搞成這樣」、「這還沒整容？嘴巴歪可以說是從小到大的，但她的臉真的整容了吧」、「整容臉表現得無疑了」、「一看就是整容的失敗版本」。

可是，也有人跳出替金晨緩頰，認為應該只是表情管理的問題，「劇中明明很好看」、「我覺得可能是表情有一點誇張了」、「表演的時候臉太用力了」，在網上掀起兩派聲音。