百白（左起）、陳以文、洛可杉和邱彥翔的電影《詭扯》獲韓國富川奇幻影展大獎。（良人行影業提供）

陳柏霖主演新片《詭扯》15日傳捷報，榮奪第25屆韓國富川國際奇幻電影節的評審團大獎。在韓國頗具知名度的他，第一時間感謝評審與觀眾的支持，「真的非常驚喜和開心，這應該是我拍過最多奇特元素的電影，希望到時正式上映時，可以一起到電影院，感受這一段荒謬且又有趣的旅程。」

由導演許富翔執導的動作喜劇《詭扯》計畫今年10月在台上映，除了陳柏霖外，還找來實力派演員陳以文、劉冠廷、林鶴軒、黃尚禾、百白等人演出，再加上身為導演妻子的陳意涵客串，鍍金陣容一同飆戲，果然成功從260部電影之中脫穎而出，奪得大獎，影展評審評價：「電影具有獨特的視野風格，詭譎多變的情節，不僅製造出緊張感，身份反轉的意外更讓人驚喜。」

另一位男主角陳以文感謝肯定外，表示該片演員雖沒有一個是一般人認知的喜劇演員，但也因為這樣，反而呈現出一種特別荒謬的喜感，還以「本來戳這裡會癢，沒想到戳那裡也會癢」形容《詭扯》在喜劇整體表現上的獨特和驚喜。

他也形容陳柏霖此回的表現討喜，「他除了依然保有帥氣的『初戀情人』外型，在這次表演中還大大翻轉昔日形象，除了使壞，還加入了很台的草根味和突如其來的笑點，角色即使是黑吃黑的警察，還是會讓觀眾非常喜歡他。」

陳以文也特別提及扮演「老楊」的劉冠廷：「劇本裡的老楊角色讀起來就覺得很有趣，他不僅保有劇本角色的精神，還攪盡腦汁想辦法擴大，無論是造型或表演方式，精彩中之精彩， 觀眾一見到他就會想笑。」

《詭扯》劇情描述黑警鋒哥（陳柏霖飾）要在48小時內找回被兄弟小強黑吃黑的鑽石贓物，他循著手機訊號來到某村莊，卻怎麼也找不到他，在詭異氣氛下，與徐伯（陳以文飾）為首的村民展開一連串的心戰與鬥智，當局面陷入混亂時，竟還有女鬼來搗亂，情節詭譎之餘又有許多突如其來的笑點貫穿全片。