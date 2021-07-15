德國總理梅克爾（Angela Merkel）卸任前的外交之旅今天將造訪華府，此行彰顯這位資深德國領袖對於歐美關係的重要性，卻也凸顯她卸任後留下的歐美間待解難題。

法新社報導，即將在今年稍晚卸任的梅克爾，任內歷經4位美國總統，而她此行定調工作訪問，期間將會見美國總統拜登（Joe Biden）。

拜登政府高層官員表示，梅克爾今天的行程首先與副總統賀錦麗（Kamala Harris）於官邸共進早餐，之後拜登將在白宮與她一對一會談並以午宴款待，「表達感謝」。

白宮方面堅稱，這是「嚴謹工作訪問」，不只是替梅克爾舉辦的歡送儀式而已。德國是全歐最大經濟體，梅克爾領導這個國家將近16年，普遍認為她在位期間是歐洲最穩健領袖。

預料她與拜登將討論氣候變遷、COVID-19疫苗配送，以及因美國、德國與其他多國部隊陸續撤軍後，阿富汗何去何從等議題。

白宮官員說，兩人也將針對非洲極端組織在沙赫爾（Sahel）地區構成威脅交換意見。

拜登與梅克爾也將磋商俄羅斯的「網路攻擊與領土進犯」，烏克蘭與俄羅斯的角力，以及「反制中國的不斷崛起影響力」。

不過當前梅克爾主政時日無多，將來不及化解歐洲與美國所面臨的緊要難題。

這些棘手難題包括極具爭議的天然氣管線北溪2號（Nord Stream 2）。俄羅斯即將藉此輸送天然氣至德國。

不只是北溪2號的管線鋪設將避開烏克蘭，引發俄羅斯蓄意削弱這個鄰國經濟的疑慮，而且這個輸送方案凸顯歐洲的能源供應，越來越仰賴死對頭俄羅斯。

另一方面，德國的未來主政者將無法確保，拜登之後的繼任者，不會又陷入前總統川普（Donald Trump）執政期間的漫無章法。

美國智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）資深研究員史特岑穆勒（Constanze Stelzenmuller）投書英國「金融時報」（Financial Times）說：「川普恣意妄為的敵意，迫使德國審視過度仰賴美國的缺陷。」