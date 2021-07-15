陳德容分享凍齡秘訣之一，是每天保持開心的心情。（陳德容提供）

陳德容目前單身，對於感情仍有期待。（陳德容提供）

陳德容的愛犬比比、咪亞。（陳德容提供）

「瓊瑤女神」陳德容首次擔任監製的電影《山中森林》因疫情停拍，以往在大陸一年平均接拍四檔戲的她，也因居家防疫突然多出許多時間陪伴80歲的母親，陳德容難忘以往全家住在香港的時候，母親總會煲湯給她喝，而她也傳承了母親煲湯好手藝，近來自己訂購蔬菜箱，在家料理美味煲湯，分享給家人。

陳德容雖是美食主義者，但因為拍戲工作常常吃便當，養成在飲食選擇上簡單不挑食，她會上網選購在地農民的蔬菜箱親手煲湯，最愛的是「西洋菜煲湯」和「煲雞湯」，但由於西洋菜台灣沒有賣，她會以其他食材或水果取代入菜，而為了煲煮出湯頭濃郁的港式風味，過程每每要耗上五個小時，「常常做完煲湯，喝一碗就飽了」。

許多粉絲誇讚46歲的陳德容貌美凍齡，她也大方分享保養的秘訣，在「心靈保養」部分，她在兩隻愛犬陪伴下，每天保持開心的心情，擔任陳德容經紀人的姊姊陳雅容說：「她不記仇，本身和銀幕前的形象兩回事，她從來不會有隔夜仇，生活得滿開心的。」而「身體保養」的部分，陳德容一直以來「喜歡動」，平均一週上健身房四次，雖因疫情關係無法上健身房，陳德容仍持之以恆，每週在家規律運動，她推薦瑜伽、深蹲和跑步機跑步，都能維持體態常保健康。陳德容也不愛吃零食，陳雅容說：「她買零食，只是為了看了開心，常常整包原封不動擺著。」

近來有不少長者施打新冠肺炎疫苗，陳德容母親因為腎臟癌切除左腎，不考慮施打疫苗，陳雅容談到母親健康狀況，表示手術很成功，惡性腫瘤切除後，癌細胞並未擴散，目前定期回診追蹤，而孝順的陳德容為了多花時間陪伴母親，推掉不少大陸的商演工作，「我們原本拍完《山中森林》之後，大陸有戲要拍，因為疫情現在一直延後，要照顧媽媽，有一些沒辦法就推掉了」。

2019年恢單的陳德容對感情仍有期待，也曾透露有人追求，陳雅容說金牛座的陳德容個性慢熱，談感情細水長流，接受不了閃電結婚，以前比較感性，把感情放比較重，現在希望能多瞭解對方，找到談得來的對象，至於年紀、交往後是否結婚則是其次，「她很喜歡聊天，找的對象一定要能陪她聊天，也要能體會她的工作」。