由賣座台片《可不可以你也剛好喜歡我》、「Selina」任容萱首部演出鬼片《頭七》等作品的監製劉楓棋，聯手影集《媽，別鬧了！》等影視作品行銷團隊好事發生整合行銷，共同製作的電影《想你的162場雨》，15日宣布公開徵選電影男女主角，希望打造台灣新星組合。

《想你的162場雨》故事設定在千禧年，一群高中射箭隊隊員青春正盛，友情與愛情的界線。少男情懷總是詩，以為愛情只是兩個人的事，卻發現原來還有種種問題要面對。電影改編自新生代作家孫瑋廷創作的BL小說《那一年，162場雨》，原著於2019年出版時曾創下博客來銷售排行榜第一名，亦被翻譯成泰文在泰國出版，獲得廣大迴響，在製作團隊的邀請下，找來知名編劇林珮瑜著手改編成電影《想你的162場雨》。

電影以青春校園為背景，探討愛情、友情，預計明年上半年開拍，男女主角將公開徵選。監製劉楓棋說：「電影本身題材動人，還有好的製作團隊，透過公開之選，希望更多優秀演員加入演出，為台灣影視創造新星組合及話題。」《想你的162場雨》將於7月15日至8月15日報名徵選，相關資訊可參閱「那一年，162場雨」官方臉書。