中興大學與海量數位工程公司15日舉行學術及產學合作協議書簽約暨軟體捐贈儀式，由興大校長薛富盛與海量總經理施中仁代表簽約，未來雙方將共同以大數據應用、人工智慧，及雲端企業資源規劃（ERP）等核心技術，共同培育大數據及雲端ERP技術人才。

海量無償捐贈中興大學3年共350組的雲端ERP軟體授權，市值約新台幣3150萬元，並提供種子師資教學，雙方將輔導學生考取雲端ERP應用師證照，希冀透過多元的產學合作，攜手培育優秀的大數據及雲端ERP技術人才，締造雙贏局面。

施中仁為興大EMBA103級領袖組校友，2016年9月與同班15位企業家同學，創立「興大新創投資事業公司」，施中仁出任董事長，該公司希望以校友們的力量，凝聚產業資源，作為媒合平台，將校內具潛力的新創研發與技術，推展至產業，達到「產學共好」。

薛富盛表示，近年許多產業都朝大數據、人工智慧及雲端服務、物聯網技術等方向發展。校內相關領域的傑出教授眾多，與海量進行深度產學合作後，可進一步瞭解市場最新大數據應用趨勢，未來將可提升產學研發核心能量。這次透過雙方的合作，學生可模擬ERP軟體操作，提早熟悉業界重要的ERP管理工具。

興大理學院院長兼大數據中心主任施因澤指出，大數據中心是校內大數據及人工智慧領域人才的匯集基地，藉由海量提供的軟體授權，結合校內專業領域的教授，偕同種子師資教學，讓學生實際操作，將可大幅提升「學用合一」的效益。