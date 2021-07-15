台中銀（2812）15日董事會決議通過申請發行長期次順位金融債券50億元，並得分期發行，每張面額一千萬元，發行價格依債券面額十足發行，發行期間最長不超過10年，將依發行時的市場、銀行資金及資本適足狀況訂定。台中銀表示，上述募得價款用途及運用計畫，主要是強化資本結構，藉以提升資本適足率。

至於上述長期次順位金融債券的發行利率，台中銀指出，各期發行利率，該行將視金融市場利率水準、金融同業發債利率水準，及該行資金狀況等因素，採固定或浮動利率訂定。