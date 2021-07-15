高樹鄉建興村14日下午吹起長達5分鐘的「龍捲風」，不僅造成平房老屋頂的紅瓦瞬間飛散、玻璃碎裂，連果園也難倖免，整排果樹慘遭折斷。（民眾提供／謝佳潾屏東傳真）

屏東縣高樹鄉14日颳起疑似龍捲風的8級陣風，一處民宅遭吹毀。（圖／Boss工作室-中天新媒體南部中心）

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太可怕！屏東縣14日下午先是下起了冰雹，隨後在高樹鄉建興村還有民眾發現天空疑似颳起了龍捲風，樹木與枯枝隨著強勁風勢被刮上天，就連民宅屋頂也無一倖免，完整影片曝光後掀起議論。

透過民眾所拍攝下的影片可見，地點位於屏東縣高樹鄉建興村，事發當時天色昏暗，強勁的風勢自四面八方襲來，不僅將物品、樹木以及盆栽吹得東倒西歪，還有一處民宅的屋頂不敵風勢被吹落。

而在狂風襲擊後重回高樹鄉一處民宅，現場不僅房屋遭摧毀，就連農田的作物也被吹趴，全都東倒西歪，畫面上還可見到屋頂的瓦片被大量吹落破碎一地，屋頂的骨幹裸露在外，此外，玻璃門與紗窗也被捲落地板，原本能遮風避雨的家園瞬間成斷垣殘壁，塵土飛揚之際也都被居家監視器影記錄下來，民眾回想起昨日的遭遇，仍舊心存餘悸。

恆春氣象站指出，民眾所拍攝到的為一種漏斗雲，並不算是龍捲風，昨日於高樹鄉的確有測得瞬間強陣風，最高陣風達8級，程度接近輕颱，原因與午後熱對流旺盛脫不了關係。