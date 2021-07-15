愛奇藝首部自製原創韓劇《我的室友是九尾狐》已在15日晚間播出完結篇，該劇在全球191個國家地區上線後，迅速衝上各地區的前十排行榜，包括北美（第二名）、中東（第一名），而在韓國、新加坡、馬來西亞、泰國、菲律賓、印尼、越南、台灣等地也都保持前三名的好成績，且每週熱度不斷累積，成為首部在亞洲外積極行銷並大獲好評的韓劇。

《我的室友是九尾狐》迎接大結局，觀眾沈浸張基龍深情告白惠利粉紅情節，15日播出的完結篇卻預告兩人悲傷痛哭，張基龍發現自己法術逐漸失效，怕自己消失寫下給惠利的分手信，道別摯愛惹虐心，直戳觀眾淚點。

在15集中，觀眾終於盼到李潭（惠利飾演）撒嬌改口喊申又如（張基龍飾演）「歐巴」，李潭穿著男友襯衫，回味與申又如十指緊扣、雙唇交戰的激情，李潭進一步聽從好友建議，想把暱稱從「老人家」改成「歐巴」，溫柔的申又如早就洞悉她的心意，主動提出換掉暱稱與敬語，還送她定情項鍊當信物。

申又如更是真摯告白，「我原本認為一聲不響地消失在這個世界上也無所謂，但因為妳，我變得想要活下去；本來身邊有人會感到很不自在，但有妳在旁邊真的很好。這個是指我愛妳的意思。」然而結尾申又如卻發現自己身體逐漸變透明，好似快要消失，李潭回到申又如的家發現空無一人，失控爆哭，劇情急轉直下。

同集中更邀請百想藝術大賞最佳男配角、《雖然是精神病但沒關係》哥哥吳正世特別演出，現場目擊金度完、姜漢娜親熱場面，幽默喊：「老么啊，為什麼要在家門前放閃呢？也讓哥哥我好好下班吧。老么啊，怎麼沒聽到咧？」豈料兩人親到忘我沒聽到大哥的聲音，讓他氣到跺腳還甩門，短短50秒戲份，卻讓觀眾笑料不斷。《我的室友是九尾狐》全集可於愛奇藝國際站收看。