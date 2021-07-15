超級模特兒選秀熱潮持續在亞洲發燒、名模爭豔精彩可期！來台深耕20年、亞洲首屈一指的動作及實境娛樂冒險頻道─AXN 67頻道致力帶給觀眾更多娛樂體驗，將帶來亞洲第一大型名模真人選秀節目《SupermodelMe Revolution》。

由超模辛蒂畢夏（Cindy Bishop）擔綱主持，與多位時尚界重量級巨星坐鎮評審團，來自8個地區12位有抱負的女孩們將齊聚一堂、爭奪超模頭銜。知名製作公司Refinery Media先前製作的模特兒真人秀節目都十分成功，包含第5、6季的《亞洲超級名模生死鬥Asia’s Next Top Model》，以及第1季至第6季的《SupermodelMe》。

Refinery Media創始人兼執行製片人余瑋林興奮分享：「已經等待很長時間了！我們很高興能將《SupermodelMe》帶回第6季。由於新冠肺炎的原因，製作團隊需要面對更多的拍攝挑戰，像是讓國際演藝人員飛往新加坡，並需要確保整個製作團隊的安全，但為了這整個原創作品，這一切努力都值得！我們突破了本地製造、國際認可的界限，本季有更多激動人心和具有挑戰性的時刻，絕對精采可期！」《SupermodelMe Revolution》全新第6季於每週三晚上10點於AXN 67頻道播出。