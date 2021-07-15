隨著拜登內閣廣泛政策調整，競爭政策逐漸向歐盟靠攏，對科技業的立場漸趨強硬，歐盟最高反壟斷主管機關預期歐美將加強競爭執法合作，特別是對科技產業的監管。

歐盟執委會副主席暨歐盟競爭委員維斯塔格（Margrethe Vestager）表示，預期她的團隊與華盛頓在「科技與數位市場領域會有更多工作」。

從美國總統拜登的政策聲明與人事任命，還有國會的立法提案，皆顯示美國對網路巨擘、製藥大廠，和其他市場競爭逐漸縮減的產業，立場逐漸向歐盟靠攏。

歐盟與美國身為全球兩大最有力的反托拉斯主管機關，可塑造全球競爭話語，並控制全球許多大型企業，歐美加強競爭執法合作將會產生深遠的影響。

華盛頓律師事務所Arnall Golden Gregory的反托拉斯律師傑考柏維奇（Jeffrey Jacobovitz）指出，對於支持強力執法的人士而言，美國與歐盟攜手可謂天作之合，預期美國將與歐盟聯手合作，加強合作將帶來更嚴格的執法。

科技企業雖認為不同地區採用相似的政策可以簡化運作，但部分產業人士擔心，美國可能採納部分歐洲更強硬的立場。

代表亞馬遜、臉書與谷歌等企業的電腦與通訊產業協會（CCIA）副總裁博格林（Christian Borggreen）表示：「美國複製歐盟式的實驗性法規應保持謹慎，美國身為科技創新的領導者，倘若走錯一步，將會付出更多代價。」

拜登任命法律學者汗（Lina Khan）出任美國聯邦貿易委員會（FTC）主席，與台裔學者吳修銘（Tim Wu）接掌白宮國家經濟委員會，兩人對對科技產業的態度強硬，這項人事命令意味著拜登有意加強監管網路巨擘。

拜登尚未指派司法部反托拉斯執法單位的負責人，這起人事案可進一步顯示拜登內閣的態度。