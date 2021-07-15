西歐地區近日豪雨成災，洪患在德國造成至少42死，暴漲的河水潰堤沖毀房舍，多人失蹤。

法新社報導，警方表示，西部小鎮阿爾韋勒（Ahrweiler）地區至少18人死亡，極端氣候在西歐大片地區釀災，其中以德國的萊因-法耳次邦（Rhineland-Palatinate）和北萊因-西發利亞邦（North Rhine-Westphalia ）在這次洪患中受創最嚴重，河水暴漲潰堤，沖毀房舍。

地方官員稍早表示，70人失蹤。北萊因-西發利亞邦北一點的尤斯科勤（Euskirchen）已經通報15死。

這場豪雨也肆虐鄰近的盧森堡、荷蘭和比利時，據報已造成4死。

焦急的居民爬上屋頂避難等待救援，直升機盤旋上空救起困在屋頂的民眾。

65歲的邁恩鎮（Mayen）居民穆勒（Annemarie Mueller）從陽台望出去泡在水中的花園和車庫說，她住的小鎮完全沒有料到會發生這樣的洪患。邁恩鎮位於萊因-法耳次邦。

她告訴法新社記者：「沒人料到會這樣，這些雨從哪裡降下來？太瘋狂了。」

「大雨很吵，雨下得又急又快，我們一度以為大雨會破門而入。」

德國總理梅克爾（Angela Merkel）對於這次的洪災感到震驚，並對在現場不眠不休工作的志工和緊急救援人員表達感謝之意。

德國人口最多的北萊因-西發利亞邦首長拉謝特（Armin Laschet）取消在巴伐利亞邦舉行的黨內會議，以視察邦內的災情。

穿著橡膠雨鞋的拉謝特在哈根（Hagen）告訴媒體：「我們和遭洪水肆虐的城鎮和民眾同在一起。」

警方表示，大水在波昂南部的舒爾德（ Schuld）造成4人死亡，6棟房舍遭大水沖走。

在北萊因-西發利亞邦，有13萬5000戶家庭停電。

萊因-法耳次邦的環境部警告，隨著豪雨持續降下，萊茵河（Rhine）和摩澤爾河（Moselle）暴漲水位將繼續上升。