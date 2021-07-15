澳洲6月失業率創下2010年來新低紀錄，反映經濟強勁復甦力道，未受雪梨的封鎖令影響。澳洲統計局15日公布，6月失業率降至4.9％，低於5月數據與經濟學家預估的5.1％。澳洲6月新增2.9萬份工作，但低於1月以來的平均每月5萬份。