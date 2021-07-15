澳洲6月失業率創2010年來新低 23:002021/07/15 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲6月失業率創下2010年來新低紀錄，反映經濟強勁復甦力道，未受雪梨的封鎖令影響。澳洲統計局15日公布，6月失業率降至4.9％，低於5月數據與經濟學家預估的5.1％。澳洲6月新增2.9萬份工作，但低於1月以來的平均每月5萬份。 華新15日股東會通過每股配發現金股利0.90元 大南方崛起 南部半導體S廊帶引領產業新未來 #失業率 #萬份 #澳洲 #來新低 #新低紀錄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《商情》需求減少 日本橡膠連6黑 10:022021/07/15 財經 墨爾本爆新疫情 澳洲維多利亞州緊急封城5天 18:072021/07/15 國際 陸6月失業率5.0％ 上半年新增就業698萬人 達全年目標63.5％ 10:262021/07/15 兩岸 金正恩新政策不准拍婚紗 怒斥新娘「穿這個」腦子進水 15:032021/07/15 搜奇 科法斯國家風險指數 台灣與美加澳同級 20:302021/07/15 財經 金門新塘垃圾場再傳火警 起火點疑是堆積風倒木 09:482021/07/15 社會 國巨財務長履新 陳彥松走馬上任 15:292021/07/15 財經 六都電競爭霸戰開打 一卡通推7款新卡吸電競迷 21:052021/07/15 寶島 《國際社會》雪梨新增病例減少 傳墨爾本午夜將再度封城 14:512021/07/15 財經 新款電視如畫作 融入居家美學 04:102021/07/15 時尚消費 大陸銀保監會：碳排放權可作為有效的抵質押品 10:192021/07/15 兩岸 財經熱門新聞 陽明再爆20筆 逾5千萬元違約交割 - 財經 大摩真的說中了？ 這數據讓散戶驚 台積電ADR急殺5％ - 財經 台積電法說會 9大重點一次看 - 財經 台灣經濟榮景只靠半導體 美媒曝：這產業慘況被掩蓋 - 財經 英特爾阻撓沒用 台積電3奈米進度曝光 美5奈米廠不排除擴建 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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