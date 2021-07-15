聯準會（Fed）14日發布最新褐皮書報告指出，美國經濟近兩個月來復甦速度加快，進而推動就業成長，但通膨以高於平均水平的步伐攀升。企業在招募員工與供貨方面承受更大壓力，預期物價可能進一步走揚。

此外，美國勞工部周四公布，上周（10日止）初領失業救濟人數較前周（3日止）減少2.6萬人至36萬人，不僅符合市場預期，更創下2020年3月疫情爆發以來最低，顯示美國經濟脫離疫情陰霾、勞動市場好轉。 更可靠的四周移動平均人數降至38.25萬人，前周續領人數減少12.6萬人至324萬人，兩者亦寫下疫情爆發以來新低。

褐皮書是Fed根據轄下12個地區企業情況定期發布的調查報告。最新報告指出，供應鏈遭擾亂情況變得更普遍，包括原物料與勞力短缺、企業回報商品庫存降低與交貨延遲等。

Fed指出，整體經濟夏初以強勁速度成長，主因在於經濟解封帶動民眾旅遊與消費支出提高。全國各地就業皆出現成長，許多地區回報人力短缺問題。薪資以溫和速度成長，企業對於低技能勞工的需求攀升，顯示勞動市場緊俏，勞工握有更多談判籌碼。