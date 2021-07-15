優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）基於日本再次發布緊急事態，與海外市場防疫措施影響客流量，下修本會計年度（至8月底止）財測，預估營業利益年增64％至2450億日圓（約22.3億美元），略低於前次預估的2550億日圓。