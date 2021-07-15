疫情衝擊 優衣庫母公司下修財測 23:002021/07/15 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 優衣庫（Uniqlo）母公司迅銷（Fast Retailing）基於日本再次發布緊急事態，與海外市場防疫措施影響客流量，下修本會計年度（至8月底止）財測，預估營業利益年增64％至2450億日圓（約22.3億美元），略低於前次預估的2550億日圓。 《經濟》網路銷售續增 助零售業減緩疫情衝擊 網路銷售持續成長 助零售業減緩疫情衝擊 #優衣庫 #日圓 #母公司 #疫情衝擊 #下修財測 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情衝擊Q2財報出不來 8月12前須申請展延 18:402021/07/15 財經 守護疫情第一線 高雄全體總動員 08:302021/07/15 生活 南非暴動釀72死 政府將出動2萬5000士兵鎮壓 15:352021/07/15 國際 《科技》疫情帶動電信OTT業務 數據會說話 09:282021/07/15 財經 河靜鋼考量疫情因素 9月份盤價延到下週開盤 09:492021/07/15 財經 申請紓困貸款碰壁 150家旅館業者竟沒一家通過 15:532021/07/15 生活 職場》疫情不減熱情！挑戰NPO實習缺唯一關鍵 17:072021/07/15 生活 本土疫情攪局 台北燈會再延 大稻埕情人節中秋才登場 17:202021/07/15 生活 中時社論》台股萬八 詭異冷淡的背後 19:082021/07/15 中時社論 應屆畢業生因疫情加深求職難度 綠委促延長青年就業獎勵 16:442021/07/15 政治 大摩真的說中了？ 這數據讓散戶驚 台積電ADR急殺5％ 22:362021/07/15 財經 財經熱門新聞 台積電法說會 9大重點一次看 - 財經 大摩真的說中了？ 這數據讓散戶驚 台積電ADR急殺5％ - 財經 陽明再爆20筆 逾5千萬元違約交割 - 財經 長榮「入獄」遭慘殺 她狠批關緊閉太變態：坑殺散戶 - 財經 台產防疫神單不妙 保費收19億元 已理賠10.5億 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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