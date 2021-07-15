嬌生在部分防曬噴霧產品檢測到低量的致癌物苯，14日自主回收5款露得清和艾惟諾防曬噴霧，並建議消費者停止使用。嬌生已經通知經銷商與零售商停止販售。嬌生表示，防曬產品的成份並沒有苯，正在調查產品遭受汙染的原因。