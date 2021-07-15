嬌生回收5款露得清和艾惟諾防曬噴霧 23:002021/07/15 工商 顏嘉南 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嬌生在部分防曬噴霧產品檢測到低量的致癌物苯，14日自主回收5款露得清和艾惟諾防曬噴霧，並建議消費者停止使用。嬌生已經通知經銷商與零售商停止販售。嬌生表示，防曬產品的成份並沒有苯，正在調查產品遭受汙染的原因。 驗出致癌物 嬌生回收露得清、艾惟諾5款防曬噴霧 桃連區放榜 6成5生考上心中第一志願 #嬌生 #防曬噴霧 #艾惟諾 #露得清 #回收 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台東血荒 業者推捐血送涼麵 04:102021/07/11 地方新聞 加捷生醫捐奈米銀全效噴霧 疫情期守護長者 17:432021/07/13 健康 露得清防曬恐致癌 消費者心慌慌 嬌生回應了 18:512021/07/15 生活 海納百川》高端疫苗的貓膩（張光球） 19:032021/07/11 海納百川 新冠流感化：新加坡、英國把肺炎當感冒 可不可行？ 06:232021/07/15 健康 打嬌生疫苗增加罕見嚴重神經疾病風險 美 FDA更新警語 08:102021/07/13 國際 《台北股市》盤中焦點股：正崴、艾笛森、欣銓、廷鑫、創惟 10:192021/07/14 財經 打完疫苗可吸鐵湯匙 醫揭開萬磁王真相：汗垢太多 12:192021/07/12 生活 《生醫股》益得抗氣喘吸入劑 力拚進軍美國市場 16:502021/07/12 財經 歐盟：心臟發炎 列輝瑞、莫德納副作用 04:102021/07/11 焦點要聞 王彩樺打完2劑AZ仍曝快篩結果 網友只注意她辣露半球 15:102021/07/12 娛樂 財經熱門新聞 大摩真的說中了？ 這數據讓散戶驚 台積電ADR急殺5％ - 財經 陽明再爆20筆 逾5千萬元違約交割 - 財經 台積電法說會 9大重點一次看 - 財經 台灣經濟榮景只靠半導體 美媒曝：這產業慘況被掩蓋 - 財經 全球半導體設備支出 大噴發 - 財經要聞 - 工商時報 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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